Литва решила демонтировать линию электропередач с Беларусью 8 25.10.2024, 19:35

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Отключение инфраструктуры запланировано на 8 февраля.

Литва начнет демонтаж линий электропередачи, соединяющих ее с Беларусью и РФ, весной 2025 года, сообщает Литовское национальное радио и телевидение со ссылкой на оператора электросетей Litgrid. Отключение инфраструктуры запланировано на 8 февраля, когда завершится действие договора о единой электроэнергетической системе Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). «Сразу после этого начнется снос», — говорится в сообщении.

Оператор уточняет, что часть линий останется в рабочем состоянии до фактического подключения Литвы к единой энергосистеме континентальной Европы, что, как ожидается, произойдет 9 февраля 2025 года. В июле Литва официально уведомила Россию и Беларусь о непродлении договора БРЭЛЛ.

23 октября правительство Литвы исключило эти линии из перечня объектов, относящихся к национальной безопасности. В общей сложности из списка были исключены семь крупных ЛЭП мощностью 330 кВ.

В начале лета стало известно о намерении стран Балтии отключить свои электрические сети от БРЭЛЛ. Изначально предполагалось, что подключение Литвы, Латвии и Эстонии к континентальной европейской электросети произойдет в конце 2025 года. Желание отделиться от российской и белорусской энергосистемы у балтийских государств возникло еще в 2007 году, поскольку зависимость от российской электроэнергии они рассматривают как стратегический риск.

На сегодняшний день Литва, Латвия и Эстония остаются единственными странами Евросоюза, не подключенными к европейской сети, так как ранее они были интегрированы в советскую энергосистему. В 2018 году эти государства подписали соглашение с Европейской комиссией и Польшей, которые выделили финансирование на модернизацию инфраструктуры. После перехода балтийские страны будут использовать существующую линию LitPol, соединяющую Литву с Польшей, а также новый кабель, проложенный по дну Балтийского моря. Процесс перехода оценивается в 1,6 миллиарда евро, из которых три четверти будут покрыты за счет финансирования ЕС.

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