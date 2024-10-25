Общенациональный рейтинг Трампа и Харрис сравнялся 11 25.10.2024, 19:40

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Опрос NYT.

Рейтинги кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа за менее чем две недели до выборов фактически сравнялись.

Об этом свидетельствует последний опрос The New York Times и Сиенского колледжа.

Рейтинг кандидатов от демократов и республиканцев на президентских выборах США, согласно опросу, составляет по 48%. В опросе две недели назад у Харрис было 49% против 46% у Трампа.

Как пишет NYT, эти результаты «не являются обнадеживающим для Харрис», поскольку на последних выборах кандидат от демократов опережал конкурента в общенациональных опросах даже тогда, когда в итоге проигрывал выборы.

Рейтинги обоих кандидатов не претерпели существенных изменений за последние два месяца кампании, во время которых состоялись дебаты, два покушения на жизнь господина Трампа, а также десятки митингов в семи «шатких» штатах, которые определят судьбу выборов.

Большинство опросов в этих штатах свидетельствуют о том, что шансы и Камалы Харрис, и Дональда Трампа на победу одинаковы.

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