Общенациональный рейтинг Трампа и Харрис сравнялся

Общенациональный рейтинг Трампа и Харрис сравнялся11
- 25.10.2024, 19:40
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Опрос NYT.
Рейтинги кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа за менее чем две недели до выборов фактически сравнялись.
Об этом свидетельствует последний опрос The New York Times и Сиенского колледжа.
Рейтинг кандидатов от демократов и республиканцев на президентских выборах США, согласно опросу, составляет по 48%. В опросе две недели назад у Харрис было 49% против 46% у Трампа.
Как пишет NYT, эти результаты «не являются обнадеживающим для Харрис», поскольку на последних выборах кандидат от демократов опережал конкурента в общенациональных опросах даже тогда, когда в итоге проигрывал выборы.
Рейтинги обоих кандидатов не претерпели существенных изменений за последние два месяца кампании, во время которых состоялись дебаты, два покушения на жизнь господина Трампа, а также десятки митингов в семи «шатких» штатах, которые определят судьбу выборов.
Большинство опросов в этих штатах свидетельствуют о том, что шансы и Камалы Харрис, и Дональда Трампа на победу одинаковы.