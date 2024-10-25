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Украинские пограничники уничтожили российский танк Т-72

  • 25.10.2024, 20:10
Украинские пограничники уничтожили российский танк Т-72

Видеофакт.

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. В этот раз они минули танк Т-72 и еще один повредили.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как рассказали в ведомстве, российский танк был уничтожен на Купянском направлении.

Кроме того, там были ликвидированы 5 оккупантов, уничтожены 3 вражеских автомобиля и 2 единицы БМП-2.

«Успешная работа подразделения РУБпАК «Феникс» на Купянском направлении», - подписано видео.

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