Украинские пограничники уничтожили российский танк Т-72
- 25.10.2024, 20:10
Видеофакт.
Украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. В этот раз они минули танк Т-72 и еще один повредили.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Как рассказали в ведомстве, российский танк был уничтожен на Купянском направлении.
Кроме того, там были ликвидированы 5 оккупантов, уничтожены 3 вражеских автомобиля и 2 единицы БМП-2.
«Успешная работа подразделения РУБпАК «Феникс» на Купянском направлении», - подписано видео.