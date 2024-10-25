закрыть
25 октября 2024, пятница, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Две белоруски могут получить 10 лет колонии за яблоки

  • 25.10.2024, 20:21
Две белоруски могут получить 10 лет колонии за яблоки

Они участвовали в схеме по контрабанде польских яблок в Россию.

Группа доставила в Беларусь по поддельным документам 10 грузовиков с польскими яблоками, в дальнейшем их должны были отправить в Россию.

Как установили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой, одна из задержанных женщин курировала вопрос отслеживания грузовиков, которые ввозили на территорию Беларуси яблоки из Польши.

Вторая решала вопросы с документами. Она обеспечивала фрукты фитосанитарными сертификатами, в которых значилось якобы молдавское происхождение яблок. Женщины получили вознаграждение за работу.

Таким образом в Россию переместили более 200 тонн польских яблок. В поддельных документах их стоимость составляла свыше 170 тыс. бел. рублей. Реальная стоимость в разы больше — 700 тыс. бел. рублей.

Оперативной таможней в отношении белорусок и иных неустановленных лиц, участвующих в данной схеме, возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде группой лиц.

Статьей предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук