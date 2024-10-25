Две белоруски могут получить 10 лет колонии за яблоки 25.10.2024, 20:21

Они участвовали в схеме по контрабанде польских яблок в Россию.

Группа доставила в Беларусь по поддельным документам 10 грузовиков с польскими яблоками, в дальнейшем их должны были отправить в Россию.

Как установили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой, одна из задержанных женщин курировала вопрос отслеживания грузовиков, которые ввозили на территорию Беларуси яблоки из Польши.

Вторая решала вопросы с документами. Она обеспечивала фрукты фитосанитарными сертификатами, в которых значилось якобы молдавское происхождение яблок. Женщины получили вознаграждение за работу.

Таким образом в Россию переместили более 200 тонн польских яблок. В поддельных документах их стоимость составляла свыше 170 тыс. бел. рублей. Реальная стоимость в разы больше — 700 тыс. бел. рублей.

Оперативной таможней в отношении белорусок и иных неустановленных лиц, участвующих в данной схеме, возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде группой лиц.

Статьей предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com