Две белоруски могут получить 10 лет колонии за яблоки
- 25.10.2024, 20:21
Они участвовали в схеме по контрабанде польских яблок в Россию.
Группа доставила в Беларусь по поддельным документам 10 грузовиков с польскими яблоками, в дальнейшем их должны были отправить в Россию.
Как установили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой, одна из задержанных женщин курировала вопрос отслеживания грузовиков, которые ввозили на территорию Беларуси яблоки из Польши.
Вторая решала вопросы с документами. Она обеспечивала фрукты фитосанитарными сертификатами, в которых значилось якобы молдавское происхождение яблок. Женщины получили вознаграждение за работу.
Таким образом в Россию переместили более 200 тонн польских яблок. В поддельных документах их стоимость составляла свыше 170 тыс. бел. рублей. Реальная стоимость в разы больше — 700 тыс. бел. рублей.
Оперативной таможней в отношении белорусок и иных неустановленных лиц, участвующих в данной схеме, возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде группой лиц.
Статьей предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет.