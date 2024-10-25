Ученые: Успешные люди просыпаются позже остальных 25.10.2024, 20:49

Исследование.

Во сколько нужно просыпаться, чтобы достичь успеха? Если довериться бизнес-коучам вставать нужно как можно раньше. А лучше вообще не ложиться, потому что можно проспать самое важное.

Но если мы обратимся к реальности, все становится немного иначе. Так, согласно исследованию краудлендинговой компании JetLend и финансовой группы «Финам» инвесторы с самой высокой доходностью (более 50%), чаще всего просыпаются в 7-8 утра. Это время указали 43% среди тех, кто получил максимальную доходность.

В это же время просыпается большинство тех инвесторов, которые имеют на своих счетах более 100 тысяч долларов инвестиций. Еще 35% из тех, у кого суммарно больше 100 тысяч долларов инвестиций на счетах, встают еще позже — в 9-10 утра.

Те инвесторы, которые зафиксировали в 2023 убыток до 10%, чаще всего встают раньше более успешных своих коллег — в 5-6 утра (40%). Те инвесторы, которые имеют накопления до тысячи долларов, также предпочитают вставать раньше — 37% опрошенных сказали, что встают в 5-6 утра. В 7-8 утра встают 32%, в 9-10 утра встают 15%.

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