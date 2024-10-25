Зеленский предложил создать новый формат Ставки 3 25.10.2024, 20:58

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Владимир Зеленский

Подробности.

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня провел совещание с военными и силовиками. Среди прочего обсуждали и новый формат Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.

Президент сообщил, что сегодня, 25 октября, он провел длительное совещание. Среди присутствующих были военные, разведка, секретарь СНБО, члены правительства и представители Офиса президента.

«Ключевые вопросы - о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Планируем вовлечь гражданское общество в работу над внутренним Планом победы. Поручил сделать формат технологической Ставки. Наибольший приоритет - это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать «Шахеды» и другие ударные беспилотники», - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства сообщил, что поручил ГУР вместе с СБУ особо заняться вопросами освобождения из российского плена гражданских лиц.

«Сейчас после этого результаты недостаточны. Обработали также и вопросы некоторых законодательных изменений, которые нужны. А также санкционной политики. Нашей дипломатии. Через несколько недель заслушаю результаты», - отметил он.

Заметим, что с начала полномасштабной войны в Украине значительно возросло производство дронов различных видов.

Производством занимаются как государственные, так и частные компании.

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