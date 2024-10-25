Зеленский предложил создать новый формат Ставки

Зеленский предложил создать новый формат Ставки3
- 25.10.2024, 20:58
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Украинский президент Владимир Зеленский сегодня провел совещание с военными и силовиками. Среди прочего обсуждали и новый формат Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает Telegram-канал президента Украины.
Президент сообщил, что сегодня, 25 октября, он провел длительное совещание. Среди присутствующих были военные, разведка, секретарь СНБО, члены правительства и представители Офиса президента.
«Ключевые вопросы - о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины, и как их можно решить. Планируем вовлечь гражданское общество в работу над внутренним Планом победы. Поручил сделать формат технологической Ставки. Наибольший приоритет - это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать «Шахеды» и другие ударные беспилотники», - подчеркнул Зеленский.
В то же время глава государства сообщил, что поручил ГУР вместе с СБУ особо заняться вопросами освобождения из российского плена гражданских лиц.
«Сейчас после этого результаты недостаточны. Обработали также и вопросы некоторых законодательных изменений, которые нужны. А также санкционной политики. Нашей дипломатии. Через несколько недель заслушаю результаты», - отметил он.
Заметим, что с начала полномасштабной войны в Украине значительно возросло производство дронов различных видов.
Производством занимаются как государственные, так и частные компании.