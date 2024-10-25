В Украине начали работу послы пяти европейских стран
- 25.10.2024, 21:06
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Президент Украины принял верительные грамоты.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, принял верительные грамоты от послов пяти европейских стран: Ирландии, Исландии, Литвы, Финляндии и Черногории.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Зеленский, как отмечается, поблагодарил послов за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поздравил с началом дипломатической миссии и выразил надежду на развитие межгосударственного диалога.
С послом Финляндии Тарьи Орвокки Фернандесом президент говорил о приоритетных потребностях Вооруженных Сил Украины на поле боя. Также он поблагодарил Хельсинки за военную помощь и поддержку «формулы мира».
Посла Ирландии Джонатана Конлона президент поблагодарил за поддержку Украины со стороны Дублина, несмотря на военный нейтралитет. Он также пригласил Ирландию принять участие в третьем саммите инициативы Grain from Ukraine.
Основные темы обсуждения с послом Черногории Борянкой Симичевич – «подготовка содержания двустороннего соглашения и дальнейшие контакты на высшем уровне», отметили в ОП.
Во время встречи с послом Литвы – Ингой Станите-Толочкене Зеленский поблагодарил за всестороннюю помощь Украине, в частности за готовность ежегодно оказывать оборонную поддержку в размере 0,25% ВВП.
А среди главных тем разговора с послом Исландии Фридриком Йонссоном были поддержка евроатлантической интеграции Украины, «формулы мира» и «плана победы», а также будущие контакты «в двустороннем и многостороннем форматах».