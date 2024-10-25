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Белорусы выпустили необычный сборник мифов про Солнце и Луну

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  • 25.10.2024, 21:15
Белорусы выпустили необычный сборник мифов про Солнце и Луну

Они были собраны в разных регионах Беларуси.

Белоруская часовая мануфактура HVILINA вместе с исследовательницей белорусской мифологии Ириной Климкович выпустили сборник мифов о Солнце и Луне, которые были собраны в разных регионах Беларуси, пишет Citydog.io.

Сборник включает в себя мифы и легенды, которые передавались из поколения в поколение и рассказывают, как древние белорусы объясняли природные явления и строили свои традиции на основе этих мифов.

В книге есть сюжеты о Солнце, Луне, планете Венере и других небесных светилах, о связи мифологии с календарными праздниками и обычаями, а также информацию о том, как мифология формировала культуру и традиции Беларуси.

Сборник доступен на трех языках: белорусском, русском и английском.

Весной, кстати, часовая мануфактура HVILINA выпустила лимитированную коллекцию часов Star Chronicle о мифах и легендах Беларуси про Солнце и Луну. Проект со сборником стал своеобразным продолжением коллаборации исследовательницы и мануфактуры.

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