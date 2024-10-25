Белорусы выпустили необычный сборник мифов про Солнце и Луну

Белорусы выпустили необычный сборник мифов про Солнце и Луну3
- 25.10.2024, 21:15
Они были собраны в разных регионах Беларуси.
Белоруская часовая мануфактура HVILINA вместе с исследовательницей белорусской мифологии Ириной Климкович выпустили сборник мифов о Солнце и Луне, которые были собраны в разных регионах Беларуси, пишет Citydog.io.
Сборник включает в себя мифы и легенды, которые передавались из поколения в поколение и рассказывают, как древние белорусы объясняли природные явления и строили свои традиции на основе этих мифов.
В книге есть сюжеты о Солнце, Луне, планете Венере и других небесных светилах, о связи мифологии с календарными праздниками и обычаями, а также информацию о том, как мифология формировала культуру и традиции Беларуси.
Сборник доступен на трех языках: белорусском, русском и английском.
Весной, кстати, часовая мануфактура HVILINA выпустила лимитированную коллекцию часов Star Chronicle о мифах и легендах Беларуси про Солнце и Луну. Проект со сборником стал своеобразным продолжением коллаборации исследовательницы и мануфактуры.