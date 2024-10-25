Белорусы будут получать отечественные биопротезы при пороках сердца 3 25.10.2024, 21:39

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Медизделия уже прошли все необходимые испытания.

Пациентов будут обеспечивать белорусскими биопротезами для лечения пороков сердца. Об этом сообщил заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология» Юрий Островский.

Он подчеркнул, что разработки направлены на импортозамещение.

Островский добавил, что уже прошли все испытания биопротезов, которые ранее не производились в Беларуси.

«Думаю, что со следующего года Беларусь будет обеспечена собственными биопротезами», – отметил врач, его слова приводит БелТА.

Заместитель директора РНПЦ «Кардиология» также сообщил, что первые пациенты уже получили белорусские биопротезы в рамках клинических исследований.

Сколько будут стоить протезы

Изучались два варианта: бескаркасный биопротез из запатентованного отечественного материала, отличающегося методом обработки от западных аналогов, и второй – требующий доработки дизайна.

Островский добавил, что стоимость белорусских протезов будет как минимум в два раза ниже западных.

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