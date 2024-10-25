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Белорусы будут получать отечественные биопротезы при пороках сердца

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  • 25.10.2024, 21:39
  • 1,064
Белорусы будут получать отечественные биопротезы при пороках сердца

Медизделия уже прошли все необходимые испытания.

Пациентов будут обеспечивать белорусскими биопротезами для лечения пороков сердца. Об этом сообщил заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология» Юрий Островский.

Он подчеркнул, что разработки направлены на импортозамещение.

Островский добавил, что уже прошли все испытания биопротезов, которые ранее не производились в Беларуси.

«Думаю, что со следующего года Беларусь будет обеспечена собственными биопротезами», – отметил врач, его слова приводит БелТА.

Заместитель директора РНПЦ «Кардиология» также сообщил, что первые пациенты уже получили белорусские биопротезы в рамках клинических исследований.

Сколько будут стоить протезы

Изучались два варианта: бескаркасный биопротез из запатентованного отечественного материала, отличающегося методом обработки от западных аналогов, и второй – требующий доработки дизайна.

Островский добавил, что стоимость белорусских протезов будет как минимум в два раза ниже западных.

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