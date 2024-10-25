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Украинский ІТ-бизнесмен купил обанкротившийся тракторный завод в Польше

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  • 25.10.2024, 21:51
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Украинский ІТ-бизнесмен купил обанкротившийся тракторный завод в Польше

Ursus – старейший польский производитель сельскохозяйственной техники.

24 октября 2024 года завершился тендер на приобретение обанкротившегося польского производителя сельскохозяйственной техники Ursus, получившего нового владельца — компанию MI Crow, возглавляемую украинским ИТ-бизнесменом Олегом Кротом.

Об этом пишет польское издание TPR.

Это была третья попытка продать предприятие, поскольку предыдущие две не нашли заинтересованных покупателей. Стоимость активов Ursus существенно снизилась — с начальных 125 миллионов злотых до 74 миллионов злотых (около $17,8 млн), что позволило новому владельцу приобрести производственные предприятия в городах Люблин и Доброе Место вместе с правами на использование торговой марки Ursus, имеющейся документацией, машинами, оборудованием и недвижимостью.

Новый владелец Ursus, компания MI Crow, является достаточно новым игроком на польском рынке, ведь была зарегистрирована только 1 июля 2024 с минимальным уставным капиталом 50 тысяч злотых.

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