Крупнейшая экономика Европы демонстрирует признаки стабилизации 25.10.2024, 22:38

Германия неожиданно улучшила прогноз деловой активности.

Прогноз деловой активности в Германии улучшился в октябре. Это явилось дополнительным свидетельством того, что экономический спад в стране может закончиться, пишет Bloomberg.

Индикатор ожиданий института Ifo вырос до 87,3 из 86,4 в сентябре. Это самый высокий показатель с июня и лучше, чем прогнозировали экономисты.

Показатель текущих условий также возрос.

«Задействованные в производстве компании говорят, что текущая ситуация ухудшилась, но они ожидают улучшения в ближайшие месяцы», – сказал президент Ifo Клеменс Фуэст.

Однако, по его словам, положительные сигналы поступают от сферы услуг, где компании, в том числе в сфере туризма, ИТ, логистики, «говорят нам, что дела обстоят лучше».

«После четырех спадов это положительный знак. Но поворот ли это, мы пока не знаем», – добавил он.

Хотя настроение в крупнейшей экономике Европы остается подавленным, по крайней мере, есть некоторые признаки стабилизации, отмечает агентство.

Опрос S&P Global в четверг показал, что экономика частного сектора сокращается более медленными темпами, а более сильный рост в секторе услуг компенсирует слабость в производстве.

Флагманский автомобильный сектор стал ярким примером борьбы страны за обновление устаревшей бизнес-модели. Mercedes-Benz Group AG заявила в пятницу, что планирует усилить сокращение издержек после того, как жесткая конкуренция и слабый спрос в Китае ударили по ее прибыли.

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