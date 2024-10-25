Польская радиостанция впервые запустила экспериментальный проект с ИИ-ведущими
- 25.10.2024, 22:27
Сгенерированные искусственным интеллектом персонажи ведут двухчасовую программу.
Радиостанция OFF Radio Krakow впервые в Польше запустила проект с ведущими, сгенерированными искусственным интеллектом. Об этом сообщает радиостанция.
OFF Radio Krakow отметила, что три ее новых ведущих предназначены для того, чтобы охватить младшую аудиторию. Они будут рассказывать о культуре, искусстве и социальных вопросах.
Контент, озвученный новыми ведущими, готовится настоящими журналистами с помощью инструментов искусственного интеллекта. После того как текст сгенерирован, он проверяется и верифицируется журналистами, а затем конвертируется в аудио. Статьи для сайта готовятся аналогичным образом.
Сгенерированные искусственным интеллектом персонажи ведут двухчасовую программу с понедельника по пятницу и музыкальную программу раз в неделю. В дальнейшем планируется использовать их для создания интервью с деятелями польской и мировой культуры, учеными и активистами.
«Следует еще раз подчеркнуть, что инструменты искусственного интеллекта – это именно инструменты. Они выполняют свою функцию в данном случае только потому, что ими пользуются живые журналисты», – подчеркнул главный редактор радиостанции Марцин Пулит.
Он также отметил, что цель этого эксперимента – тестирование возможностей и ограничений этой технологии на текущем этапе развития. Проект ограничен во времени и будет продолжаться не более трех месяцев.