В Киеве российский дрон попал в многоэтажку 5 25.10.2024, 22:15

2,052

Горят верхние этажи.

Во время атаки российских дронов вечером пятницы, 25 октября, БпЛА попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности позже», — написал Кличко.

В Киевской городской военной администрации заявили, что пожар возник в отдельной квартире. Информация уточняется.

Кличко уточнил, что в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.

В пятницу вечером, 25 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами ударных БПЛА.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com