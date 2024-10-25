В Киеве российский дрон попал в многоэтажку

В Киеве российский дрон попал в многоэтажку5
- 25.10.2024, 22:15
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Горят верхние этажи.
Во время атаки российских дронов вечером пятницы, 25 октября, БпЛА попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
«В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности позже», — написал Кличко.
В Киевской городской военной администрации заявили, что пожар возник в отдельной квартире. Информация уточняется.
Кличко уточнил, что в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.
В пятницу вечером, 25 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами ударных БПЛА.