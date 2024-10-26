Крупнейший производитель ветряных турбин в мире увеличил квартальную прибыль в 43 раза 26.10.2024, 1:02

Что на это повлияло.

Компания Goldwind Science & Technology, крупнейший в мире производитель ветряных турбин, сообщила о росте чистой прибыли в третьем квартале до 405,3 млн юаней ($56,9 млн). Это в 43 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время выручка Goldwind выросла на 52% в годовом исчислении – до 15,6 млрд юаней.

Таких результатов удалось достичь благодаря снижению себестоимости продукции и быстрому развитию чистой энергетики в Китае, отмечает Bloomberg.

Китай имеет крупнейший в мире рынок ветроэнергетики, в котором по меньшей мере 10 основных игроков, продолжающих снижать цены на турбины.

Многие наращивают зарубежные продажи, чтобы извлечь выгоду из своего конкурентного преимущества, а Goldwind является крупнейшим экспортером турбин среди своих китайских коллег.

По данным агентства, прибыль компании выросла за счет снижения стоимости стали – ключевого материала для ее продукции.

Успех Goldwind подкреплен ведущим в мире расширением возобновляемых источников энергии в Китае. За первые девять месяцев года страна установила 39,1 ГВт ветроэнергетики, что выше 33,5 ГВт за тот же период в 2023 году.

По прогнозу Bloomberg, в 2024 году общий прирост составит 82 ГВт.

Китай быстрыми темпами превращается в мирового лидера в сфере чистой энергии. По данным аналитической компании Rystad Energy, в первой половине 2024 года мощность солнечных и ветряных электростанций в этой стране впервые превысила мощность угольных электростанций.

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