США приготовились глушить российские спутники в случае конфликта 26.10.2024, 3:31

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Система Meadowlands, разработанная для подавления российских и китайских спутников на ранних стадиях конфликта, поступит на вооружение США в 2025 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на командование Космических сил США. Изначально ее поставка планировалась на два года раньше, но была отложена для устранения обнаруженных недостатков.

В сентябре система успешно прошла все необходимые испытания. В первом квартале 2025 года военные решат, когда будут готовы к применению первые пять из запланированных 32 комплексов.

Meadowlands, созданная компанией L3Harris Technologies Inc., представляет собой облегченную мобильную версию «системы контрсвязи», запущенной в эксплуатацию в 2020 году. Новая версия может работать на большем числе частот и поддерживать обновления программного обеспечения. Изначально ее планировали поставить в октябре 2022 года, однако из-за нераскрытых технических трудностей сроки были пересмотрены.

В июне руководитель Космического командования США Стивен Уайтинг сообщил, что Россия вывела на орбиту спутник «Космос-2576», который может представлять угрозу для американских аппаратов, обеспечивающих национальную безопасность. Этот спутник был запущен 16 мая, после чего он занял позицию в одной плоскости с американским спутником, что позволяет ему следить за ним и потенциально вмешиваться в работу. «Космос-2576», по оценке Пентагона, является «противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите».

Россия тестировала подобное оружие в 2017, 2019 и 2022 гг., «и теперь, похоже, они вывели его на орбиту в рабочем состоянии», сказал Уайтинг. США серьезно относятся к такой активности и отрабатывают действия в ответ на потенциальные атаки на свои космические аппараты, предупредил он.

В феврале американские чиновники на условиях анонимности рассказали CNN, что Москва разрабатывает вооружение, способное поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве ядерного заряда мощную электромагнитную волну.

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