Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство после удара мести Израиля 3 26.10.2024, 8:18

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В момент удара из Тегерана срочно вылетели четыре самолета.

Иран закрыл свое воздушное пространство до субботы 9:00 утра по местному времени (1:30 ночи по восточному времени), Ирак - до 11:00 по местному времени (4:00 по восточному времени).

Об этом сообщает CNN.

Согласно официальному уведомлению управления гражданской авиации Ирака, срок закрытия истекает в 11:00 по местному времени в субботу (в 4:00 по восточному времени).

Иран закрыл свое воздушное пространство до субботы 9:00 утра по местному времени (1:30 ночи по восточному времени).

Телеканал отметил, что примерно в то же время, когда были нанесены удары по Тегерану, согласно данным FlightRadar24, четыре гражданских самолета начали вылет из иранской столицы.

Полуофициальное иранское информационное агентство Fars сообщило, что атакам подверглись несколько военных баз на западе Ирана и юго-западе Тегерана.

В США заявили, что не причастны к военной операции Израиля против целей в Иране.

Напомним, в субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся точные удары по иранским военным целям.

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