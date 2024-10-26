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WP: Под Москвой строят секретную лабораторию

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  • 26.10.2024, 8:21
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WP: Под Москвой строят секретную лабораторию

Россия может производить биооружие.

Сравнение спутниковых снимков показывает, что россияне за последние два года активно строят новые объекты на территории секретной лаборатории в военном городке Сергиев Посад-6 под Москвой. Несколько из новостроек имеют признаки биологических лабораторий, в которых возможна работа с опасными патогенами. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Журналисты издания сравнивают собранные Google Earth и коммерческими компаниями по обработке изображений MAXAR и Planet Labs спутниковые снимки территории Сергиевого Посада-6 последних двух лет. На них можно увидеть, как строительные машины реконструируют старую лабораторию советских времен и начинают строительство десяти новых зданий.

Из полученных данных делают вывод, что россияне строят объект с высоким уровнем биологической безопасности. На снимках видны десятки вентиляционных установок на крыше, признаки подземной инфраструктуры, разделенная планировка, которая обычно присуща лабораториям, и нечто похожее на электростанцию.

В последние недели российские официальные лица публично подтвердили, что ученые будут использовать лаборатории для изучения смертоносных микробов, таких как вирус Эбола, сообщают в WP. Россияне объясняют это стремлением укрепить защиту страны от биотерроризма и будущих пандемий. В США лаборатории, которые работают с вирусом Эбола, имеют «уровень биологической безопасности 4» (BSL-4) и оборудуются для работы с наиболее смертоносными и неизлечимыми патогенами.

Министерство обороны России не ответило на запрос американских журналистов о комментарии.

Биолаборатория под Москвой: опасность сравнивают с ядерной

Нет никаких признаков использования биологического оружия в российско-украинской войне, но разведка США внимательно следит за строительством новых лабораторий в Сергиевом Посаде-6, говорится в статье.

Эндрю К. Вебер, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, который потратил годы на исследование советских объектов биооружия в 1990-х годах, сказал, что его обеспокоило решение Москвы о возведении новых исследовательских объектов в чрезвычайно секретном городе, который в прошлом был известен своей ролью в исследованиях биооружия.

«Модернизация согласуется с исторической ролью этого сверхсекретного военного биологического объекта в разработке вирусного биологического оружия», — сказал Вебер.

Украинский генерал армии, экс-руководитель службы внешней разведки Николай Маломуж сказал в эфире 24 Канала, что информация о биолаборатории в России уже возникала раньше, а сейчас мы получили ее подтверждение.

«Россия и не прекращала разработку ядерного, химического и биологического оружия. Они называют это «триада глобальной войны». Сначала это была триада сдерживания, а теперь и триада террора», — отметил генерал.

Экс-разведчик считает, что в Сергиевом Посаде-6 россияне хранят и изготавливают биологическое оружие, которое может вызвать у людей заразные и практически неизлечимые болезни. По его мнению, это даст возможность распространять эпидемии, которые будут угрожать не только людям, но и животным и растениям, и могут быть опаснее ядерных боеголовок.

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