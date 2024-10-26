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ISW: Путин лжет, пытаясь сохранить лицо

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  • 26.10.2024, 8:31
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ISW: Путин лжет, пытаясь сохранить лицо

Глава Кремля нервничает из-за потерь в Курской области.

Российский диктатор Владимир Путин пытается создать иллюзию контроля за событиями в Курской области. Для этого он преувеличивает успехи российских войск в этом регионе, а иногда вообще откровенно лжет.

В частности, в интервью российским пропагандистам 25 октября Путин снова заявил о якобы окружении россиянами 2 тыс. украинских военных в Курской области. Об этом обратили внимание в американском Институте изучения войны (ISW).

Общаясь с пропагандистами государственного российского телеканала «Россия 1», диктатор вновь повторил озвученный 24 октября на закрытии саммита БРИКС тезис о якобы «окружении» 2 тыс. украинских военных на Курщине. В этот раз он украсил заявление утверждением, что «окруженные» украинские воины «даже не понимают, что они в окружении». Также Путин добавил, что связь между «окруженными» подразделениями и основными украинскими силами якобы потеряна и заявил, что российское минобороны не сообщало публично об успешном захвате российскими войсками некоторых украинских позиций в Курской области.

«Путин снова не признал, что украинский выступ в Курской области простирается от украинско-российской международной границы и что украинские войска могут свободно проходить через контролируемые Украиной участки границы», – добавили в ISW.

При этом еще после первого заявления Путина об окружении украинских воинов и о том, что они якобы понесли значительные потери, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский выступил с публичным опровержением слов российского диктатора.

Также Сырский озвучил потери, которые на Курщине с начала украинской операции понесла путинская армия. За это время Россия потеряла 17819 своих военнослужащих, из них 711 человек попали в плен к Силам обороны.

«Преувеличенная статистика Путина по поводу украинских потерь, вероятно, является частью его попытки объяснить неспособность России решительно отразить украинское вторжение в Курскую область после почти трех месяцев в контексте вероятного неизбежного развертывания северокорейских войск для боевых действий в этом районе», – резюмировали в ISW.

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