Кличко: Погибшая в результате удара РФ по многоэтажке в Киеве — несовершеннолетняя девочка

Кличко: Погибшая в результате удара РФ по многоэтажке в Киеве — несовершеннолетняя девочка5
- 26.10.2024, 8:58
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У пострадавших — острая реакция на стресс.
Российские оккупационные войска ударили по многоэтажке в Соломенском районе Киева, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
«В доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. Пожар ликвидировали. Погибла девочка 2009 года рождения», — написал Кличко.
Он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Четырем из них оказали медицинскую помощь на месте, одного человека — госпитализировали.
«На месте для жителей дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи», — отметил Кличко.
Также отмечается, что из квартиры на 20 этаже спасены 2 человека и переданы в карету скорой. На свежий воздух выведено более 100 человек, четверо пострадавших самостоятельно обратились к врачам.
В Национальной полиции подтвердили, что у пострадавших острая реакция на стресс.
По данным Киевской областной прокуратуры, погибла 14-летняя девушка, которая находилась в одной из квартир, где произошел пожар.
Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)