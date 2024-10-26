Из-за взрыва в Ливане в Израиле сработали оповещения о землетрясении 26.10.2024, 9:01

2,954

Геологическая служба Израиля опубликовала заявление.

26 октября в 07:02-07:04 во многих населенных пунктах Израиля были активированы оповещения о землетрясении. Позже выяснилось, что это была ложная тревога, пишут «Детали».

Служба тыла активирует предупреждение о землетрясении только в случае землетрясения, которое может поставить под угрозу жизнь людей, то есть землетрясения магнитудой более 4. В настоящее время Служба тыла выясняет, почему система оповещения дала сбой.

В 07:10 региональный совет Голанских высот сообщил о том, что силы ЦАХАЛа взорвали вражеский комплекс в Ливане. Из-за взрыва очень большого количества взрывчатки на обширных территориях страны было активировано предупреждение о землетрясении.

В 07:24 пресс-служба ЦАХАЛа заявила: «В последние несколько минут в северной части страны раздались отголоски взрывов после активности сил ЦАХАЛа на юге Ливана, опасений по поводу инцидента в сфере безопасности нет».

Геологическая служба Израиля опубликовала заявление, согласно которому предупреждения о землетрясении были активированы после контролируемого взрыва значительного размера, который произошел сегодня утром в северном регионе. Система предупреждения определила взрыв как землетрясение, и сработало соответствующее оповещение. Силы ЦАХАЛа взорвали склад взрывчатки «Хизбаллы» в Ливане.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com