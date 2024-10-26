Из-за взрыва в Ливане в Израиле сработали оповещения о землетрясении
- 26.10.2024, 9:01
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Геологическая служба Израиля опубликовала заявление.
26 октября в 07:02-07:04 во многих населенных пунктах Израиля были активированы оповещения о землетрясении. Позже выяснилось, что это была ложная тревога, пишут «Детали».
Служба тыла активирует предупреждение о землетрясении только в случае землетрясения, которое может поставить под угрозу жизнь людей, то есть землетрясения магнитудой более 4. В настоящее время Служба тыла выясняет, почему система оповещения дала сбой.
В 07:10 региональный совет Голанских высот сообщил о том, что силы ЦАХАЛа взорвали вражеский комплекс в Ливане. Из-за взрыва очень большого количества взрывчатки на обширных территориях страны было активировано предупреждение о землетрясении.
В 07:24 пресс-служба ЦАХАЛа заявила: «В последние несколько минут в северной части страны раздались отголоски взрывов после активности сил ЦАХАЛа на юге Ливана, опасений по поводу инцидента в сфере безопасности нет».
Геологическая служба Израиля опубликовала заявление, согласно которому предупреждения о землетрясении были активированы после контролируемого взрыва значительного размера, который произошел сегодня утром в северном регионе. Система предупреждения определила взрыв как землетрясение, и сработало соответствующее оповещение. Силы ЦАХАЛа взорвали склад взрывчатки «Хизбаллы» в Ливане.