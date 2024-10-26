«Сегодня белорусам получить визу сложнее, чем Остапу Бендеру бриллиантовые стулья» 7 26.10.2024, 9:11

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Как белоруска посмотрела семь стран в Европе за €800 с человека.

Портал «Онлайнер» опубликовал историю отдыха белоруски Аллы. Вместе с мужем и двумя детьми она провела 21 день в Европе — покупалась в двух морях и посмотрела семь стран. Обошлась такая поездка в €800 с человека.

Где добыть визы? В сезон очень редко отказывает Греция

Сегодня белорусам получить визу сложнее, чем Остапу Бендеру бриллиантовые стулья: «утром деньги — вечером визы» тут не работает. Поэтому в сентябре прошлого года мы сначала рассматривали безвизовые направления. После долгих исследований автобусных туров в Грузию с ночными переездами и горными серпантинами я подумала: если уж автобус, то почему бы не в Грецию, все-таки в сезон по греческим визам отказов почти не бывает.

Муж сказал: «Если Греция, то почему бы не на авто?» Дети поддерживали: «Все, едем в Грецию на авто». Как видите, выбора у меня особо не было.

Мы самостоятельно записались в визовый центр в Гродно. Для путешествия на авто нужно составить подробный маршрутный лист с датами, промежуточными странами, предоставить брони отелей (я выбирала варианты с бесплатной отменой). На сайте визового центра нужно скачать анкету. Ее можно заполнить самостоятельно, но при проверке обязательно найдут «что-то не то», поэтому мы решили заплатить.

Визы запрашивали с «коридором» по датам. Как запросили, так и дали. Через две недели отпуск стал реален! Документы отправлялись в Москву, возвращались курьером. Девушка в визовом центре взяла с нас деньги за доставку каждого паспорта по отдельности, хотя доставляли все по одному адресу — такой вот бизнес. Но мы все равно были рады.

Польскую границу прошли за 12 часов

Перед поездкой мы оплатили онлайн все виньетки, сбор за выезд из страны, а также купили европейскую «зеленую карту». В Сербии своя «зеленая карта», которая стоит порядка €200, поэтому страна выпала из маршрута. В наш план попали Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и Греция.

По доступу в интернет нам сказали: без проблем на любой заправке или в любом магазине Польши купите сим-карту Orange. Так вот, найти симку у нас не получилось. В итоге мы поехали дальше без интернета и без нормального владения английским (не считая школьных знаний у детей).

Планируя маршрут, я исходила из следующего: едем неспешно, устраиваем обзорные экскурсии по городам ночевок. Границу мы прошли за 12 часов (что в нынешнее время считается почти фантастикой) и в первый же день доехали до польской Дукли. Навигатор привел на Ратушную площадь. Адрес есть, дом есть — входа нет, и вовсю идут строительные работы. Тут я почувствовала первые признаки легкого беспокойства: как заселяться, если нет связи? Но какой белорусский строитель не найдет общего языка с польским! Нам не только показали вход, но и вызвали по телефону хозяина квартиры. Я поняла, что мир без добрых людей — только там, где ты в них не веришь. За апартаменты в Дукле мы заплатили €63.

Оказались в Румынии без языка и интернета

Следующая остановка была в румынской Тимишоаре. Доехали туда уже с началом сумерек. Я успела только отметить красивые старинные здания в центре и фонтан, а навигатор вел нас дальше. Интернета нет, связи нет, нужного дома тоже нет. Тихо нарисовалась перспектива ночевать в незнакомом городе на улице. Я гадала: мои просто побьют меня за такие брони или побьют больно?

На парковке мы увидели двух мужчин строительной внешности. Если бы они были в смокингах и с бабочками, я бы остереглась пожелать им доброго вечера, а так свои люди!

И тут я поняла, зачем мы взяли в отпуск детей: разговор шел на английском, из которого мы с мужем знаем только «ноу» и «хеллоу».

Румыны связались с хозяйкой квартиры по телефону. Пока дети и румыны непринужденно-напряженно пытались определить локацию, я посылала мысленные сигналы: «Ребята, будьте человеками, мы же сами не найдем это место до конца отпуска». Видимо, в молитвы встроен автопереводчик, потому что румын махнул рукой и сказал: «Поехали». Этот чудесный человек довез нас по адресу, передал из рук в руки хозяйке квартиры и отказался принять денежное вознаграждение.

После таких приключений нам хотелось, как богу, любить троицу: еда — душ — постель. Сразу отмечу, что румынские апартаменты были лучшими из всех. Почему принято шутить про «пленных румын» на стройке, не знаю: отделка помещений прекрасная. Обошлось жилье в €57.

Болгария: крутые серпантины и чудесный отель

Перед въездом в Болгарию муж категорически попросил закрыть рот «Алисе». Кто ездил по навигаторам, должен знать, как профессионально они приближают дату развода. Пришлось подчиниться, ибо развод до моря в мои планы не входил.

Дети включили Navitel, я отключила личную ответственность. И мы поехали такими проселочными и горными дорогами, что даже у молчавшей «Алисы» захватывало дух от красоты и одиночества на удаленных от трассы просторах. Кто там говорил про румынские серпантины? Это вы просто в Болгарии по навигатору не ездили. Один раз я скосила глаз в обрыв, откуда торчали километровые мачты сосен. Как глаз вернулся в нормальное положение, до сих пор не поняла.

По дороге я мысленно перекрестилась, что в Софии забронирован отель, а не квартира. Хоть нам и везло на хороших людей, но и у Вселенной терпение не безгранично. На ресепшене нас встретили две черноглазые женщины. Русскоязычная Нина долго жила в Таджикистане, Михаэль просто все время улыбалась. Я тоже так делала, когда дети общались с румынами на английском.

Небольшой отель в стиле Средневековья — без изысков, но с ранним завтраком и инстаграмными фото: крутые лесенки, маски на стенах, картины, винтажная мебель, балдахины над кроватями. Удивительно, но отель в Софии оказался дешевле, чем предлагаемые апартаменты и отели в малых городах Болгарии: €73 — нижний порог из предлагаемого.

Греция: добрые люди снова нам помогли

Греческая граница пропустила быстро, потом только деньги доставали перед каждым шлагбаумом: проезд оплачивается в пунктах пропуска. В одном спросили, куда мы едем. Услышав про Катерини, пропустили бесплатно. На следующих пунктах мы сразу начинали широко улыбаться и кричать: «Катерини! Катерини!»

И вот мы прибыли в конечную точку. Небольшое здание у дороги, во внутреннем дворике красивый бассейн. У меня сообщение от хозяина: «Код от общей двери, код от ящика с ключами у апартаментов». Чудесно, еще бы номер самих апартаментов. Обошли все двери — где тот ящик? «Ну точно побьют», — покосилась я на родственников. И конечно, помощь зала! Нами заинтересовался мужчина у бассейна. Почти на чистом русском он спросил фамилию. «А зачем тебе, незнакомый милый дядя, наша фамилия?» — подозрительно подумала я. А там, оказывается, у каждых апартаментов свой хозяин.

Олимпиака Акти — деревня в районе Катерини. На схеме около нашего отеля было нарисовано почти 700 отелей, вилл, апартаментов. Меня порадовал мой выбор: немного на отшибе, нет толпы праздно шатающихся людей и запахов пищи из таверен, можно постирать, приготовить, посидеть за столиком на улице с видом на голубую водичку бассейна. По цене — очень демократично: за 11 ночей там мы оставили €600.

Пляж в Катерини считается одним из лучших и отмечен голубым флагом. Вход в море пологий, мелкий песочек. Вода в сентябре была не особо прозрачной, у берега водоросли, которые, впрочем, регулярно убирались. В один из дней мы съездили в Неа-Калликратию, на полуостров Халкидики. Там море было изумительно бирюзовым и прозрачным, но солнце — почему-то очень жестким, я чуть не заработала тепловой удар. А вот в Олимпиаке было по кайфу: солнечные лучи словно бархатом касались кожи, не обжигая.

Полноценно поужинать можно за €8

Эгейское море настолько соленое, что можно пить с мужем текилу, облизывая друг друга. Волны степенны и постоянны, как разбросанные в спальне мужские носки. В отличие от последних, не вызывают раздражения. Отдых в сентябре шикарен: море теплое, воздух легкий.

Питание и шопинг в деревне были на порядок бюджетнее, чем в центре той же Катерини. Поесть можно было от €3,5, если вы любитель шаурмы или хот-догов. За €8 принесут достойное мясное блюдо с гарниром и кучкой салатика. Порции большие. Все зависит от ваших желаний и размеров желудка.

Спиртное в кафе дорогое, то же пиво раза в три дешевле в магазине, как и везде. Мы весь отпуск ходили в ресторан «Белая роза». Сразу после заказа приносят комплимент в виде лавашика, порезанного на треугольники, с йогуртовым соусом и маслом. А второй комплимент на десерт — мороженое и сладости. Мы сначала подумали, что это для новых клиентов. Но нам мороженое предлагали до конца отпуска. Может, надо было отказаться, но мы не посмели.

Еще в деревне есть частный магазин кожи. Кожаные куртки там в три раза дешевле, чем в Турции после того, как ты ожесточенно торговался в течение часа и скинул 50%. На скидку мы купили кожаные перчатки и женскую сумочку.

Экскурсия на Олимп: монастырь, горные водопады и таинственные пещеры

Мы любители активного отдыха: море до обеда и километры ходьбы после. Олимпиаку исходили вдоль и поперек. Очень понравилось в греческом храме напротив нашего жилья. В первый же день нам повезло увидеть греческую свадьбу. Гуляли по Катерини, Неа-Калликратии. Ходили на рыбалку и встречали невероятно красивый рассвет с дельфином вдали. Дошли до нудистского пляжа и выжили. Ездили в село Дион, известное археологическими раскопками и музеем, по которому можно бродить целый день.

Еще мы встретились с моей инстаграмной подписчицей, и она устроила нам шикарную экскурсию на Олимп. Монастырь Святого Дионисия, горные водопады с наипрозрачнейшей ледяной водой, таинственные пещеры — это надо видеть. И слышать. Мы здоровались со всеми встречными на горной тропе: так принято. Если человек вдруг пропадет, его могут вспомнить те, кто здоровался.

Из Греции мы выехали с канистрами оливкового масла, переполненной памятью телефонов и еще не осознанным желанием вернуться.

На обратном пути мы направились закрыть гештальт по Несебру — уж очень этот город запал нам в душу при первом посещении Болгарии в 2018 году. Там уже было проще. Мы стали счастливыми обладателями карты Vodafone, а это значит, что мы были на связи. Да и болгарский язык немного понятнее греческого.

Квартира была просторная и веселая — такого прикольного ремонта я еще не видела. Розетки, полуприбитые на разных уровнях, неожиданно закончившийся посередине комнаты плинтус, разные уровни пола. «Это Болгария, детка», как сказала бы Нина из Софии. За четыре дня я поняла, что к болгарскому гештальту можно больше не возвращаться. Мы встретились с друзьями, приобретенными в первую поездку, съездили на их виноградник, поцеловали Старый город. И, закрыв это направление навсегда, выдвинулись в обратный путь.

И знаете что? Без интернета ехать было веселее. Есть в этом какая-то изюминка, что ли…

На обратном пути мы запланировали ночевку в Будапеште — посвятили этому потрясающему городу полдня.

Заселения в Румынии, Венгрии и Люблине были бесконтактными: это когда на телефон приходит инструкция, где взять ключ, как найти парковочное место и саму квартиру. Не самый простой способ, особенно когда хозяева категорически не хотят выходить на связь, как это было в Люблине. Но опять же добрых людей больше, и нам на них катастрофически везло.

Люблинские апартаменты научили при бронировании в первую очередь изучать отрицательные отзывы. Высокий рейтинг далеко не всегда показатель такого же качества. Кроме усталого дивана с многочисленными следами прошлых постояльцев и грязных окон, нам досталась кровать с неприкрученными ножками. Когда эти ножки бесстыдно разъехались в разные стороны, муж чуть не съехался лбом с ногами. Пришлось собирать кровать нецензурными инструментами, то есть пальцами.

Кстати, я оставляла положительные отзывы по всем броням, и они были честные. А на мой правдиво отрицательный отзыв по квартире в Люблине буквально в течение пяти минут с Booking.com прилетело сообщение, что хозяева апартаментов выставляют мне счет в 80 злотых за «сломанные ручки». И такой бизнес может быть: сдаешь номер со скрытыми дефектами и выставляешь счет за якобы нанесенный ущерб. Разумеется, я написала, что отказываюсь подтверждать выдвинутые обвинения. На что Booking.com ответил: «Раз вы не виноваты, то можете не беспокоиться».

Сколько потратили

Семь стран, шесть транзитных ночлегов и полноценные полдня в Будапеште, 11 ночей на Эгейском море, четыре ночи на Черном, питание по принципу «хочу все, что вижу» и удачный шопинг, а еще полная свобода передвижений, красивейшие виды по пути и укоризненный жест пальцем от венгерского полицейского, который обогнал нас на автобане на скорости 160 километров в час.

А теперь итоги в валюте:

Жилье — €1246.

Топливо — €500.

Виньетки — €103.

Питание в ресторанах — €500.

Продукты в магазинах — €335.

Развлечения, экскурсии и прочие приятные неучтенные моменты — €520.

В итоге получилось около €3200 на четверых, или €800 на человека. Пятнадцать дней на море и пол-Европы транзитом в шесть дней, 5 тыс. километров — решайте сами, много это или мало. Но чего точно много, так это впечатлений.

Еще немного выводов и рекомендаций

Путешествовать на авто интересно, а если подготовить машину к долгому путешествию, то еще и приятно.

Маршрут надо тщательно продумать и изучить на предмет возможных ночевок и заправок, заранее озаботиться оплатой дорог.

Дорожных карт лучше иметь больше одной и с выключенным звуком, чтобы не нервировать мужа предложениями держаться левее, а потом резко повернуть направо.

Обязательно берите с собой детей, особенно если они взрослые и особенно если понимают английский язык.

Жить на море в пригородных поселках дешевле и местами гораздо приятнее, чем в большом курортном городе.

При бронировании жилья сначала просмотрите отрицательные отзывы, положительный вы всегда успеете оставить сами.

Бронируя апартаменты, вы получаете возможность сэкономить еще и на питании: купить продукты и приготовить самостоятельно — по крайней мере, завтракать в кафе мы точно не ходили.

Улыбайтесь венгерским полицейским и вообще всем полицейским, которые тоже любят быструю езду.

При прохождении белорусской границы всячески поддерживайте тех водителей из очереди, которые пытаются контролировать проезд мимо нее тех, кому «только посмотреть». Именно благодаря такому контролю ваша очередь начнет двигаться.

И последнее: глаза боятся — руки держат руль. Не бойтесь путешествовать, в мире много интересного и хороших людей.

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