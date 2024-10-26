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Игра на чужих досках

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  • Виталий Портников, Sestry
  • 26.10.2024, 9:15
  • 4,618
Игра на чужих досках

Можно сказать, шах и мат!

На фоне нападения России на Украину мы уже забыли о том, что Кремль способен к политическому влиянию на бывшие советские республики – и охотно этим инструментом пользуется. На самом деле и война против Украины понадобилась Путину именно потому, что он никак не мог политическим путем добиться превращения соседнего государства в московскую провинцию. И решил, что сила здесь может быть более эффективным инструментом, чем пропаганда и подкуп избирателей.

Но если мы посмотрим на Молдову и Грузию, – в первой стране второй тур президентских выборов через неделю, в другой парламентские выборы уже в эту субботу, – мы увидим, как много усилий прилагает Москва для превращения этих стран в свои сателлиты. Отметим, что Молдова и Грузия находятся среди немногих республик бывшего СССР, где вообще происходит смена власти и проводятся свободные выборы – к этому списку добавим разве что довоенную Украину, Армению и отчасти Кыргызстан.

И то, что должно было бы быть признаком силы и прививкой от влияния автократий, превращается в инструмент для манипуляций.

В Молдове Кремль потратил ресурсы на поддержку откровенно пророссийских сил, которые даже свои съезды проводили в Москве. Так, у сторонников беглого бизнесмена Илана Шора не было никаких шансов победить на выборах в Молдове, но они играли роль «санитаров леса», подрывали доверие к президенту Майе Санду, расчищали дорогу кандидату пророссийских социалистов Александру Стояногло и почти сорвали успех проевропейского референдума. В Грузии Москва сознательно подыгрывает Бидзине Иванишвили и правительству «Грузинской мечты», надеясь даже не на их триумф, а на дестабилизацию и маргинализацию Грузии после выборов. Что перечеркнет европейские и евроатлантические перспективы этой страны на долгие годы.

Россия не одна такая. Китай также научился использовать демократические механизмы, чтобы помогать политикам, настроенным на сотрудничество с Пекином. После того как Мохамед Муиззу победил на выборах президента Мальдивских островов, он сразу же объявил о прекращении военного сотрудничества с Индией. И это был значительный успех Китая. Пекин теперь стал бенефициаром экономического кризиса на Шри-Ланке, в результате которого новым президентом этой традиционно ориентированной на Индию страны стал левый кандидат Анура Кумара Диссанаяке. Ну и добавим к этому студенческую революцию в Бангладеш, которая привела к краху авторитарного, но проиндийского правительства Шейхи Хасины. Можно сказать, шах и мат!

Пока мы следим, как российские войска продвигаются по украинской земле и пытаемся понять, нападет ли Китай на Тайвань, Владимир Путин и Си Цзиньпин без всяких войн усиливают влияние своих стран неподалеку от собственных границ и фактически блокируют возможности конкурентов – Запада и Индии. Демократии очень трудно защищаться от атаки автократий в условиях новых информационных технологий, неверия, страха и неосознания «коллективным Западом» новых вызовов. Вот почему Россия и Китай так ловко играют черными на чужих досках.

Виталий Портников, Sestry

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