закрыть
26 октября 2024, суббота, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США создали сумасшедший реактивный грузовик Honda

2
  • 26.10.2024, 9:24
  • 1,828
В США создали сумасшедший реактивный грузовик Honda

Авто буквально «дышит» пламенем.

Компактный грузовик Honda Acty стал основой для интересного проекта. Его оснастили реактивным двигателем. Это сделал известный блогер-миллионник и автоколеционер WhistlinDiesel. О создании необычного транспортного средства он рассказал в видео на своем Youtube-канале.

Для переделки выбрали полноприводный вариант грузовика Honda Acty Attack. Вместо скромного бензинового мотора объемом 656 куб. см и мощностью 52 л. с. установили старый реактивный двигатель на 5000 сил.

Конечно же, новый двигатель не поместился в моторный отсек Honda Acty, поэтому его смонтировали в кузове. Для этого понадобилось специальное крепление. Кроме того, автомобиль получил более широкие шины на литых дисках для лучшего сцепления.

Реактивный грузовик Honda Acty стал значительно быстрее и обратил на себя внимание полиции. К тому же, водители других авто вызвали пожарных, когда заметили огонь и дым, которые вырываются из сопла реактивного двигателя. Как ни странно, легкое авто выдержало нагрузку и не вышло из строя.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук