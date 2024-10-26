В США создали сумасшедший реактивный грузовик Honda 2 26.10.2024, 9:24

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Авто буквально «дышит» пламенем.

Компактный грузовик Honda Acty стал основой для интересного проекта. Его оснастили реактивным двигателем. Это сделал известный блогер-миллионник и автоколеционер WhistlinDiesel. О создании необычного транспортного средства он рассказал в видео на своем Youtube-канале.

Для переделки выбрали полноприводный вариант грузовика Honda Acty Attack. Вместо скромного бензинового мотора объемом 656 куб. см и мощностью 52 л. с. установили старый реактивный двигатель на 5000 сил.

Конечно же, новый двигатель не поместился в моторный отсек Honda Acty, поэтому его смонтировали в кузове. Для этого понадобилось специальное крепление. Кроме того, автомобиль получил более широкие шины на литых дисках для лучшего сцепления.

Реактивный грузовик Honda Acty стал значительно быстрее и обратил на себя внимание полиции. К тому же, водители других авто вызвали пожарных, когда заметили огонь и дым, которые вырываются из сопла реактивного двигателя. Как ни странно, легкое авто выдержало нагрузку и не вышло из строя.

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