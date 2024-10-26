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«В Чечне расстреляли росгвардию, на России можно поставить крест»

  • 26.10.2024, 9:29
  • 6,572
«В Чечне расстреляли росгвардию, на России можно поставить крест»

Страна-агрессор разваливается.

В Чечне неизвестные расстреляли целый КАМАЗ путинских росгвардейцев. В России назревает, а в некоторых аспектах уже идет, освободительная борьба.

А серьезные потрясения могут начаться именно с Северного Кавказа. Такое мнение в ежедневной сводке на «24 Канале» озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Продолжается процесс развала России

Прежде всего говорится об Ичкерии, Ингушетии и Дагестане. Это те республики, где есть так называемые освободительные армии и внутри, и за пределами России.

«Этот процесс продолжается уже не один год. Части этих освободительных армий воюют на нашей территории против россиян еще с 2014 года, особенно Ичкерия», – отметил Свитан.

По его словам, процесс развала России уже запущен и закончится после окончательного распада страны-агрессора и образования новых государств. Иногда он принимает более радикальную форму, например уничтожение российских военных.

На России можно «поставить крест»

Ситуация в Чечне демонстрирует, что Россия изнутри начинает «пухнуть и разрываться». Поєтому, чтобы окончательно «поставить крест» на стране-агрессоре, надо развалить путинскую империю экономически. Есть все экономические рычаги, чтобы развалить Россию, как СССР.

«Россию можно развалить почти «бескровно», как был развален Советский Союз», – подчеркнул Свитан.

Это можно сделать продолжая планомерно давить на Россию санкциями и снижением цены на нефть.

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