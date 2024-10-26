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Садись, Вова, двойка

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  • Александр Коваленко
  • 26.10.2024, 9:50
  • 3,388
Садись, Вова, двойка

Военный преступник Путин выдал новое заявление.

Военный преступник, находящийся в розыске МУС и по совместительству президент России Владимир Путин, заявил о некоем окружении в Курской области украинской группировки в 2 тыс л/с...

Вот смотрю я на зону контроля СОУ в КО и как-то ни в одном из мест не вижу окружения... Интересно, КГБшный бумажный червь вообще знает, что такое окружение?

Есть два основных вида окружения - оперативное и тактическое.

Оперативное окружение это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, в следствие чего не может получать снабжение, либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу маневра.

Тактическое, все тоже самое, только при отсутствии свободы маневра.

Еще раз, смотрим на карту БД в КО и находим на ней участки где фиксируется оперативное, либо тактическое окружение. Таких участков не фиксируется. Садись, Вова, двойка.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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