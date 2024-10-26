Лукашист, воюющий на стороне России, взял себе позывной «Шпиц» 4 26.10.2024, 9:58

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Он является командиром отделения радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Стал известен позывной пропагандиста Бегуна, который воюет на стороне России в Украине. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале, пишет «Наша Ніва».

«Почему шпиц? Для белорусов вопрос риторический», — написал пропагандист в своем телеграм-канале.

Илья Бегун воюет в Украине с апреля. Он является командиром отделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как утверждал Бегун, на войну он пошел добровольцем, и его сразу поставили командиром отделения на второй линии для выполнения боевой задачи.

Илья — в прошлом программист, который в 2020 году стал активистом штаба Валерия Цепкало, а после некоторое время был политэмигрантом, старался сблизиться с окружением Светланы Тихановской. После своего возвращения в Беларусь в начале 2021 года Бегун был участником «круглого стола» Воскресенского и гостем пропагандистских СМИ.

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