Лукашист, воюющий на стороне России, взял себе позывной «Шпиц»4
- 26.10.2024, 9:58
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Он является командиром отделения радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Стал известен позывной пропагандиста Бегуна, который воюет на стороне России в Украине. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале, пишет «Наша Ніва».
«Почему шпиц? Для белорусов вопрос риторический», — написал пропагандист в своем телеграм-канале.
Илья Бегун воюет в Украине с апреля. Он является командиром отделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как утверждал Бегун, на войну он пошел добровольцем, и его сразу поставили командиром отделения на второй линии для выполнения боевой задачи.
Илья — в прошлом программист, который в 2020 году стал активистом штаба Валерия Цепкало, а после некоторое время был политэмигрантом, старался сблизиться с окружением Светланы Тихановской. После своего возвращения в Беларусь в начале 2021 года Бегун был участником «круглого стола» Воскресенского и гостем пропагандистских СМИ.