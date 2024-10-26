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Китайские хакеры атаковали телефоны работников штаба Харрис

  • 26.10.2024, 10:00
Китайские хакеры атаковали телефоны работников штаба Харрис

Подробности.

Китайские хакеры взломали систему крупнейшей телекоммуникационной компании США Verizon и атаковали мобильные телефоны людей из штаба кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно сообщениям СМИ, хакерские атаки также могли быть направлены и против кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его соратника Джей Ди Венса, однако Reuters не смогло подтвердить эту информацию.

Директор по коммуникациям штаба Стивен Чунг утверждает, что Харрис «поощрила» Китай и Иран атаковать американскую инфраструктуру, чтобы предотвратить возвращение Трампа в Белый дом.

ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США заявили, что расследуют несанкционированный доступ к коммерческой телекоммуникационной инфраструктуре со стороны лиц, связанных с Китаем. В совместном заявлении ведомств не называются цели инцидента.

В то же время компания Verizon отметила, что ей известно о попытке атаковать американские телекоммуникационные компании для получения разведывательной информации. Компания добавила, что сотрудничает с правоохранительными органами.

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