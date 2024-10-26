Украинские военные раскрыли огромные потери РФ с начала операции в Курской области
- 26.10.2024, 10:06
И показали видео успешных операций.
Украинские бойцы назвали потери оккупантов в Курской области. В частности, ВСУ взяли в плен больше 700 россиян.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, с начала Курской операции РФ потеряла 17 819 военных, среди них:
безвозвратные – 6662;
санитарные – 10446;
пленные – 711.
Кроме того, ВСУ уничтожили 45 танков, 256 ББМ, 565 единиц автомобильной техники, 99 артсистем, 5 РСЗО.