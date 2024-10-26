Украинские военные раскрыли огромные потери РФ с начала операции в Курской области 26.10.2024, 10:06

И показали видео успешных операций.

Украинские бойцы назвали потери оккупантов в Курской области. В частности, ВСУ взяли в плен больше 700 россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, с начала Курской операции РФ потеряла 17 819 военных, среди них:

безвозвратные – 6662;

санитарные – 10446;

пленные – 711.

Кроме того, ВСУ уничтожили 45 танков, 256 ББМ, 565 единиц автомобильной техники, 99 артсистем, 5 РСЗО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com