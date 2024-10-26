закрыть
26 октября 2024, суббота, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные раскрыли огромные потери РФ с начала операции в Курской области

  • 26.10.2024, 10:06
Украинские военные раскрыли огромные потери РФ с начала операции в Курской области

И показали видео успешных операций.

Украинские бойцы назвали потери оккупантов в Курской области. В частности, ВСУ взяли в плен больше 700 россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, с начала Курской операции РФ потеряла 17 819 военных, среди них:

безвозвратные – 6662;

санитарные – 10446;

пленные – 711.

Кроме того, ВСУ уничтожили 45 танков, 256 ББМ, 565 единиц автомобильной техники, 99 артсистем, 5 РСЗО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук