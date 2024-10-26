«Цыгане шумною толпою» Телеграм-канал «СерпомПо»

26.10.2024, 10:26

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Внутри России гниль.

Отшумел пустопорожний «саммит БРИКС». Разом ухнул в прошлое, словно и не было его. Как и предыдущие «саммиты». Зачем это гражданам России? Для чего показуха? Это все выдуманные «решения» в ответ на выдуманные «проблемы».

Реальность для страны иная. Одна из проблем - «беспорядки» в «цыганском районе» в Коркино Челябинской области после убийства человека.

Здесь все: «консолидация вокруг курса» (вообще сплочение народов), «эффективность власти», «доверие к правоохранительной системе». И так далее, и так далее.

Это нужно обсуждать в стране и решать, что с этим делать, а не лезть к соседям устанавливать свои порядки. Внутри страны гниль.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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