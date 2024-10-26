Z-пропагандиста шокировала встреча с украинской «Бабой Ягой» 7 26.10.2024, 10:34

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Соратник Гиркина попал под удар в Курской области.

Z-военкор и член «Клуба рассерженных патриотов» Максим Калашников посетил передовые позиции ВС РФ в Курской области, где попал под удар украинского тяжелого дрона «Баба Яга».

О пережитом опыте он рассказал вечером 25 октября в интервью супруге чекиста Игоря Стрелкова (Гиркина), передает «Диалог.UA».

Он отметил, что «Баба Яга» держит в страхе оккупационную армию России.

Эффективных методов борьбы с этим дроном в ВС РФ так и не придумали, хотя ВСУ их используют в боях достаточно давно.

«Как звучит «Баба Яга», я теперь тоже знаю. Она как бензопила! Такое завывание. Я понял, как чувствовали себя немцы (войска Гитлера — ред.), когда над ними кружили ночные бомбардировщики наши (советские — ред.)... Ууу, бум! Ууу, бум! Она иногда мины кидает… Если мина прилетит, то… Лучше об этом не думать. И самое интересное, что ты ее не видишь, там тьма ночная, а она тебя видит. Мы сидели не на открытой местности, но все равно на всякий случай погасили сигареты… РЭБ на нее плохо действует», — рассказал Калашников.

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