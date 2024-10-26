закрыть
26 октября 2024, суббота, 12:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики предупредили белорусов о первом снеге

2
  • 26.10.2024, 10:40
  • 5,640
Синоптики предупредили белорусов о первом снеге

Когда ждать «глубокий атлантический циклон»?

Хоть на календаре еще даже не ноябрь, погода может приготовить для белорусов сюрприз в виде первого снега. Специалисты тематического Telegram-канала Nadvorie рассказали, когда ждать в стране «глубокий атлантический циклон», который, возможно, и принесет эти осадки, пишет «Телеграф».

«Свежий расчет (пока только) GFS вас не обрадует. Вуаля — встречайте снежок. 1–2–3 ноября в наш регион выходит глубокий, с давлением в центре 960 гектопаскалей, атлантический циклон «Н», — написали в Telegram-канале Nadvorie.

Движение атлантического антициклона

Global Forecast System (GFS) — это глобальная система численного прогнозирования погоды, которая включает глобальную компьютерную модель и вариационный анализ, выполняемый Национальной метеорологической службой США (NWS).

По информации источника, через Беларусь должны пройти холодные фронты этого атлантического циклона. «Так что на следующие выходные [2 и 3 ноября] возможен при околонулевой температуре снег да с хорошим — порывами под 20 м/с — ветром», — дополнили в Nadvorie.

Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является точным и может изменяться. Так что ждать 2 и 3 ноября белорусам снега или нет, станет известно ближе к этим датам.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук