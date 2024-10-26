Синоптики предупредили белорусов о первом снеге

Синоптики предупредили белорусов о первом снеге2
- 26.10.2024, 10:40
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Когда ждать «глубокий атлантический циклон»?
Хоть на календаре еще даже не ноябрь, погода может приготовить для белорусов сюрприз в виде первого снега. Специалисты тематического Telegram-канала Nadvorie рассказали, когда ждать в стране «глубокий атлантический циклон», который, возможно, и принесет эти осадки, пишет «Телеграф».
«Свежий расчет (пока только) GFS вас не обрадует. Вуаля — встречайте снежок. 1–2–3 ноября в наш регион выходит глубокий, с давлением в центре 960 гектопаскалей, атлантический циклон «Н», — написали в Telegram-канале Nadvorie.
Движение атлантического антициклона
Global Forecast System (GFS) — это глобальная система численного прогнозирования погоды, которая включает глобальную компьютерную модель и вариационный анализ, выполняемый Национальной метеорологической службой США (NWS).
По информации источника, через Беларусь должны пройти холодные фронты этого атлантического циклона. «Так что на следующие выходные [2 и 3 ноября] возможен при околонулевой температуре снег да с хорошим — порывами под 20 м/с — ветром», — дополнили в Nadvorie.
Отметим, что прогноз погоды на более чем три дня вперед не является точным и может изменяться. Так что ждать 2 и 3 ноября белорусам снега или нет, станет известно ближе к этим датам.