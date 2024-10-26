Forbes: ВСУ создали в Курской области «дорогу смерти» для российских войск 2 26.10.2024, 10:54

2,202

В районе Зеленого Шляха уничтожена масса бронетехники.

Украинские морские пехотинцы и десантники при поддержке танков М-1 создали в окресностях Зеленого Шляха в Курской области «дорогу смерти» для российских войск, в частности, для российской 155-й бригады морской пехоты. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, это результат операции возмездия ВСУ за расстрел девятерых украинских операторов БПЛА.

«Квартет украинских формирований - 36-я бригада морской пехоты, 47-я механизированная бригада и 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады - превратили короткий участок шоссе в Курской области России в «дорогу смерти», - говорится в статье.

Так, 18 октября десантники 95-й воздушно-штурмовой бригады разбили группу россиян на БТРах, уничтожив три БТР и убив 30 россиян. На прошлой неделе 47-я механизированная бригада атаковала российских морских пехотинцев в Новоивановке, возле Зеленого Шляха с помощью танков М-1 и боевых машин М-2. Тем временем украинские силы вошли в Зеленый Шлях с юга колонной танков Т-64 и БТР М-113, и подрывали российские машины на ходу, а также атаковали с запада, убив семь саперов 155-й морской пехотной бригады, отмечает Акс.

«Результатом за последние две недели стало «кладбище уничтоженной российской техники стоимостью в десятки миллионов долларов» на главной дороге через Зеленый Шлях... Аналитики обнаружили не менее 17 уничтоженных российских бронированных грузовиков, БТР и танков в районе Зеленого Шляха», - отмечается в статье.

При этом украинцы похоже, не потеряли ни одной единицы бронетехники в своих недавних контратаках, пишет Акс.

В то же время он отмечает, что к российским войскам в Курске вскоре придет подкрепление, в частности, со дня на день прибудет первая из многих партий северокорейских солдат.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com