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Forbes: ВСУ создали в Курской области «дорогу смерти» для российских войск

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  • 26.10.2024, 10:54
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Forbes: ВСУ создали в Курской области «дорогу смерти» для российских войск

В районе Зеленого Шляха уничтожена масса бронетехники.

Украинские морские пехотинцы и десантники при поддержке танков М-1 создали в окресностях Зеленого Шляха в Курской области «дорогу смерти» для российских войск, в частности, для российской 155-й бригады морской пехоты. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, это результат операции возмездия ВСУ за расстрел девятерых украинских операторов БПЛА.

«Квартет украинских формирований - 36-я бригада морской пехоты, 47-я механизированная бригада и 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады - превратили короткий участок шоссе в Курской области России в «дорогу смерти», - говорится в статье.

Так, 18 октября десантники 95-й воздушно-штурмовой бригады разбили группу россиян на БТРах, уничтожив три БТР и убив 30 россиян. На прошлой неделе 47-я механизированная бригада атаковала российских морских пехотинцев в Новоивановке, возле Зеленого Шляха с помощью танков М-1 и боевых машин М-2. Тем временем украинские силы вошли в Зеленый Шлях с юга колонной танков Т-64 и БТР М-113, и подрывали российские машины на ходу, а также атаковали с запада, убив семь саперов 155-й морской пехотной бригады, отмечает Акс.

«Результатом за последние две недели стало «кладбище уничтоженной российской техники стоимостью в десятки миллионов долларов» на главной дороге через Зеленый Шлях... Аналитики обнаружили не менее 17 уничтоженных российских бронированных грузовиков, БТР и танков в районе Зеленого Шляха», - отмечается в статье.

При этом украинцы похоже, не потеряли ни одной единицы бронетехники в своих недавних контратаках, пишет Акс.

В то же время он отмечает, что к российским войскам в Курске вскоре придет подкрепление, в частности, со дня на день прибудет первая из многих партий северокорейских солдат.

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