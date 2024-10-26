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Где находится квартира с самым дорогим квадратом, купленная в Минске в сентябре

  • 26.10.2024, 11:02
  • 1,176
Где находится квартира с самым дорогим квадратом, купленная в Минске в сентябре

Рядом — водохранилище Дрозды.

В сентябре в ЖК «Олимпик Парк» купили двушку с ценой квадратного метра в 3174 доллара. Она оказалась квартирой с самым дорогим квадратом, среди проданных за месяц в столице, пишет realt.by.

ЖК «Олимпик Парк» находится в Лебяжьем — возле заказника и водохранилища Дрозды. Первую его часть строил «Тапас», вторую сейчас строит «Сетко Резиденшл». Квартира, о которой идет речь, находится в девятиэтажном доме 2019 года на Ратомской.

Это — двушка общей площадью 56,4 квадратного метра. Находится она на последнем этаже. Квартира обошлась новому владельцу в 179 тысяч долларов (или 3174 доллара за квадратный метр).

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