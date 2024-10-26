Политолог: Лукашенко ликвидируют в обозримой перспективе 15 26.10.2024, 11:24

8,632

Диктатор находится в состоянии паники.

Основная причина, почему Лукашенко вдруг дернулся и решил неожиданно назначить срочные «выборы», заключается в том, что у него возникла паника после разговоров о его уходе.

Об этом пишет белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— Он распереживался, что от него хотят избавиться. У него в голове живе т опасение, что с его семье й и лично с ним может случиться то же, что произошло с семье й Николае Чаушеску.

Это беспокойство преследует его последние годы и вызывает в не м тревогу. Он не хочет повторить судьбу Назарбаева и Чаушеску.

Он понимает, что Россия не даст ему никаких гарантий, если уйдет только на пост главы ВНС, который он сам себе придумал. Он не верит в гарантии Запада, как и в гарантии Китая. Он планирует оставаться на посту до конца своей жизни.

Поэтому можно ожидать, что в обозримой перспективе в какой-то момент его не станет. Его ликвидируют. Это будет лучший сценарий который он заслуживает.

В ближайшее время Лукашенко начнет срочно менять ближайший круг охранников, проведет зачистку в КГБ, отправится в армейские части и силовые спецподразделения.

Он находится в состоянии паники, полагая, что за ним охотятся и он кому-то нужен. Его сын Виктор не смог уговорить отца уйти. Виктор хочет свалить в Дубай, но отец не отпускает.

Сейчас идет война, и церемониться с ними никто не будет.

Пригожин и Уткин были ближе к двору и пользовались большим доверием. Им поручали самую грязную и деликатную работу. Но это их не спасло. Зато похоронили с почестями.

Знает ли Лукашенко, что его могут убить? Конечно, знает. Иначе он бы не пошел на очередной срок. Он ошибочно полагает, что таким образом сможет сохранить свою жизнь. На войне он — пешка, а не ферзь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com