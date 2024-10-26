КНДР готовит вторую группу военных для отправки в РФ 3 26.10.2024, 11:31

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Об этом стало известно разведке Южной Кореи.

По данным южнокорейской разведки, КНДР готовит вторую группу военных для отправки в поддержку России в зоне боевых действий. Около 1500 северокорейских солдат уже проходят тренировки, они прибыли во Владивосток в период с 8 по 13 октября.

Всего КНДР планирует отправить в Россию примерно 10 тысяч военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы южнокорейских разведчиков.

Часть полученных разведданных Южная Корея намерена представить на заседании НАТО 28 октября, согласно источникам Bloomberg. Возможные ответы альянса ограничены, они могут включать в себя дополнительную поддержку Украины и усиление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Документы разведки также открывают объем военных поставок из КНДР, сообщает Bloomberg. С августа 2023 года Северная Корея передала России около восьми миллионов снарядов калибров 122 и 152 миллиметра, около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковое оружие Bulsae-4. По словам источника, эти объемы значительно превышают предварительные оценки европейских официальных лиц.

Ранее в октябре южнокорейская разведка сообщила, что КНДР приняла решение направить около 12 тысяч военных для поддержки России в войне против Украины. О подготовке северокорейских солдат на Дальнем Востоке заявляла также украинская разведка.

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