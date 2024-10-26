Названа «тайная» функция iPhone, о которой мало кто знает 1 26.10.2024, 11:38

1,860

Она предустановлена на каждом смартфоне Apple с iOS 15 и новее.

В интернете то и дело всплывают фишки iPhone, о которых знают далеко не все юзеры. Так, например, в гаджетах от Apple присутствует режим суперэнергосбережения, которого нет в настройках, но который способен максимально продлить время работы вашего Айфона, пишет УНИАН.

Еще одна малоизвестная «фишка» iPhone – функция воспроизведения белого шума. Эксперты говорят, что это может помочь быстрее уснуть. Рассказываем, как она работает и где ее найти.

Включите эту функцию на своем Айфоне перед сном

Белый шум – это вид звука, в котором частоты равномерно распределены по всему слышимому диапазону, от 20 до 20 000 Гц. Считается, что он помогает заснуть, поскольку сглаживает разницу между окружающим шумом и любыми помехами. Например, шумом транспорта или лаем собаки.

Чтобы включить белый шум, нужно перейти в «Настройки» → «Специальные возможности» → «Аудиовизуализация» → «Фоновые звуки». Там можно выбрать разные звуки: от шума дождя, ручья и океана и до различных вариаций шумов.

Часто белый шум включают перед сном, чтобы быстрее заснуть и не отвлекаться на посторонние звуки. Либо просто расслабиться и собраться с мыслями.

Ранее приложения для имитации белого шума необходимо было скачивать из магазина App Store. Теперь же они предустановлены на каждом iPhone с iOS 15 и новее.

Улучшает ли белый шум качество сна, неизвестно. На сегодня его изучение остается недостаточным: существуют лишь результаты небольших предварительных исследований, которые указывают на возможную эффективность. Например, американские ученые обнаружили, что жители шумного района Нью-Йорка быстрее засыпали, когда слушали белый шум.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com