Названа «тайная» функция iPhone, о которой мало кто знает

Названа «тайная» функция iPhone, о которой мало кто знает1
- 26.10.2024, 11:38
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Она предустановлена на каждом смартфоне Apple с iOS 15 и новее.
В интернете то и дело всплывают фишки iPhone, о которых знают далеко не все юзеры. Так, например, в гаджетах от Apple присутствует режим суперэнергосбережения, которого нет в настройках, но который способен максимально продлить время работы вашего Айфона, пишет УНИАН.
Еще одна малоизвестная «фишка» iPhone – функция воспроизведения белого шума. Эксперты говорят, что это может помочь быстрее уснуть. Рассказываем, как она работает и где ее найти.
Включите эту функцию на своем Айфоне перед сном
Белый шум – это вид звука, в котором частоты равномерно распределены по всему слышимому диапазону, от 20 до 20 000 Гц. Считается, что он помогает заснуть, поскольку сглаживает разницу между окружающим шумом и любыми помехами. Например, шумом транспорта или лаем собаки.
Чтобы включить белый шум, нужно перейти в «Настройки» → «Специальные возможности» → «Аудиовизуализация» → «Фоновые звуки». Там можно выбрать разные звуки: от шума дождя, ручья и океана и до различных вариаций шумов.
Часто белый шум включают перед сном, чтобы быстрее заснуть и не отвлекаться на посторонние звуки. Либо просто расслабиться и собраться с мыслями.
Ранее приложения для имитации белого шума необходимо было скачивать из магазина App Store. Теперь же они предустановлены на каждом iPhone с iOS 15 и новее.
Улучшает ли белый шум качество сна, неизвестно. На сегодня его изучение остается недостаточным: существуют лишь результаты небольших предварительных исследований, которые указывают на возможную эффективность. Например, американские ученые обнаружили, что жители шумного района Нью-Йорка быстрее засыпали, когда слушали белый шум.