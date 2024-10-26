Беларусь превратится в тундру? 5 26.10.2024, 11:52

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Как замедление Гольфстрима скажется на климате Европы.

Система океанических течений, стабилизирующих климат Земли, может измениться. Ученые предупреждают о риске наступления новой ледниковой эпохи. Вот каков механизм этого сдвига и могут ли люди остановить его.

Как пишет Daily Mail, группа из 44 ведущих мировых климатологов в открытом письме заявляет, что система океанических течений, известная как Атлантическая меридиональная циркуляция (Atlantic meridional overturning circulation — AMOC), которая включает Гольфстрим, находится на грани исчезновения.

AMOC функционирует как гигантский конвейер, который переносит теплую воду с тропиков на север, где она охлаждается и опускается на дно океана. Этот процесс, получивший название «формирование глубинной воды» (deep water formation), играет ключевую роль в поддержании стабильности климата.

Исследования показывают, что двигатель глубокой циркуляции AMOC начал замедляться и демонстрирует тревожные признаки возможной остановки. Из-за повышения глобальных температур таяние льдов приводит к поступлению пресной воды в океаны, что разбавляет более плотную соленую воду и препятствует ее погружению. Если процесс полностью остановится, это приведет к ослаблению Гольфстрима и нарушению глобальных погодных условий.

Несмотря на обнадеживающие заявления Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) о том, что существует «средняя уверенность», что AMOC не исчезнет до 2100 года, авторы открытого письма отмечают, что риск сильно недооценен. По их мнению, вероятность коллапса может возрасти уже в ближайшие десятилетия. Так, исследования Копенгагенского университета показали, что крах может произойти в любое время начиная с 2025 года, если выбросы парниковых газов продолжат расти.

Последствия будут широкомасштабными, разрушительными и долгосрочными. Ученые считают, что в последний раз это произошло около 12 000 лет назад, в конце последнего ледникового периода. Тогда исчезновение AMOC вызвало резкое снижение температуры в Западной Европе на 10°C.

В наши дни остановка циркуляции AMOC может вызвать экстремальные изменения климата, особенно в Великобритании и странах Скандинавии. В этих регионах зимние температуры могут обвалиться на 10-15°C, что приведет к настоящей «ледниковой эпохе». Кроме того, нарушение Гольфстрима и других течений вызовет аномальные погодные явления, усугубив уже существующие климатические проблемы.

Исследования показывают, что последствия такого коллапса будут глобальными. В частности, муссонные регионы и тропический пояс осадков могут сместиться на юг, что вызовет масштабные засухи и голод в тропических регионах. В результате увеличится количество климатических беженцев, что обострит геополитическую напряженность.

В США такой коллапс вызвал бы дополнительное повышение уровня моря, угрожая прибрежным городам — таким, как Нью-Йорк и Майами. Кроме того, изменения погодных условий могут вызвать кризис в морских экосистемах и рыбных промыслах.

Авторы открытого письма призывают страны Северной Европы и мировых лидеров обратить внимание на риск разрушения AMOC и активизировать усилия по борьбе с изменением климата. Они настаивают на необходимости придерживаться целей Парижского соглашения и предотвращения дальнейших выбросов парниковых газов, которые ускоряют глобальное потепление.

Однако не все эксперты согласны с выводами о том, что AMOC может остановить циркуляцию в ближайшие десятилетия. Некоторые ученые утверждают, что для окончательных выводов о крахе системы не хватает данных. Несмотря на признаки замедления, они считают, что процесс может занять значительно больше времени, чем предсказывают авторы открытого письма.

Тем не менее, даже при «средней вероятности» конца AMOC ученые настаивают, что необходимо проявлять осторожность и предпринимать меры по снижению рисков. Опасные сигналы уже заметны, и дальнейшие исследования и мониторинг необходимы для точной оценки угрозы и предотвращения катастрофических последствий для всей планеты.

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