Z-пропагандисты с негодованием набросились на Путина 26.10.2024, 12:28

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Из-за лжи о ситуации в Курской области.

Диктатор РФ Владимир Путин в интервью своим пропагандистам раскрыл детали «окружения» ВСУ в Курской области, о котором впервые упомянул несколько дней назад.

Он до сих пор уверен, что «котел» существует. Видео с заявлением Путина опубликовал 26 октября пропагандист из кремлевского пула Павел Зарубин, передает «Диалог.UA».

Путин публично заявил, что на Курщине последние 2 недели якобы существует некий «котел» площадью около 90 кв. км, в который попали 2 тысячи воинов ВСУ.

«Около 2 недель назад 155-я бригада морской пехоты взломала оборону противника примерно в 10 км от границы. И потом вдоль госграницы начала движение достаточно дерзко… Прошли примерно тоже 10 км… Общими усилиями они создали надежное кольцо окружения, и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки. По нашим примерным подсчетам, на этой территории 6 на 15 км находится около 2 тысяч человек… Это час назад (мне доложили — ред.)» — заявил российский диктатор.

На самом деле, никакого «котла» в Курской области не существует. Об этом говорят не только ВСУ, но и российские Z-военкоры. Прорыв ВС РФ на Курщине действительно был несколько недель назад.

Однако, как известно, российское наступление на этом участке захлебнулось уже спустя сутки.

Дальнейшие попытки ВС РФ продвинуться оказались безуспешны. Никакого окружения ВСУ на данном участке фронта нет, о чем откровенно рассказал российский Z-ресурс «Северный канал». Он связан с группировкой «Север» ВС РФ, которая действует именно на Курском направлении и прекрасно осведомлен о происходящем.

«Странно, конечно, но мы здесь почему-то не то что не видели, а даже и не слышали о таком «котле»! Но и верховный же не с потолка это взял, это же ему кто-то так доложил… Товарищ генерал-полковник, Александр Палыч (генерал-полковник Лапин, военачальник ВС РФ — ред.), это, однозначно, Ваш почерк... Не стыдно-то самому Верховному врать? Не страшно?» — написал российский ресурс.

Он уточнил, что командование ВС РФ фактически выставляет на посмешище Путина, заставляя его озвучивать фейки.

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