В Турции футболист-чемпион забил самый хитрый гол десятилетия
- 26.10.2024, 12:35
Видео стало вирусным.
Курьезный эпизод случился в матче Второй лиги Турции по футболу между «Батман Петролспор» и «Трабзоном». Нападающий хозяев Мерт Чапар забил гол, спрятавшись за спиной у голкипера.
На 83-й минуте при счете 0:0 27-летний чемпион Третей лиги увидел, что вратарь соперник сильно увлекся атакой и потерял бдительность. Чапар дождался момента, когда соперник выпустит мяч из рук, совершил быстрый перехват и отправил круглый снаряд в рамку.
В итоге этот удар стал победным, а встреча завершилась со счетом 1:0. В соцсетях видео стало вирусным, собрав десятки тысяч просмотров.
В комментарии местные болельщики уже успели окрестить этот гол «самым хитрым» за последнее десятилетие.