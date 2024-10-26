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В Турции футболист-чемпион забил самый хитрый гол десятилетия

  • 26.10.2024, 12:35
В Турции футболист-чемпион забил самый хитрый гол десятилетия

Видео стало вирусным.

Курьезный эпизод случился в матче Второй лиги Турции по футболу между «Батман Петролспор» и «Трабзоном». Нападающий хозяев Мерт Чапар забил гол, спрятавшись за спиной у голкипера.

На 83-й минуте при счете 0:0 27-летний чемпион Третей лиги увидел, что вратарь соперник сильно увлекся атакой и потерял бдительность. Чапар дождался момента, когда соперник выпустит мяч из рук, совершил быстрый перехват и отправил круглый снаряд в рамку.

В итоге этот удар стал победным, а встреча завершилась со счетом 1:0. В соцсетях видео стало вирусным, собрав десятки тысяч просмотров.

В комментарии местные болельщики уже успели окрестить этот гол «самым хитрым» за последнее десятилетие.

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