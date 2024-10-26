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Ракетный удар Израиля по Ирану «задел» Лукашенко

  • 26.10.2024, 12:42
Ракетный удар Израиля по Ирану «задел» Лукашенко

Самолет семьи диктатора не мог приземлиться в Баку.

Минувшей ночью самолет EW-301PJ, который обычно используют Виктор и Дмитрий Лукашенко, был вынужден почти 2 часа кружить над Баку из-за ракетного удара Израиля по Ирану, пишет «Наша Нiва».

Самолет семьи Лукашенко вылетел из Минска вчера около 23:20, после чего сделал остановку для дозаправки в Баку и вылетел оттуда около 3:30 (по Минску), направляясь в Объединенные Арабские Эмираты, в Дубай. Однако уже через несколько минут самолет развернули над Каспийским морем и запретили двигаться в направлении Ирана, который закрыл свое воздушное пространство.

Ожидая разрешения, самолет до 5:20 утра непрерывно кружил над морем, но в итоге был вынужден вернуться обратно в Азербайджан. Второй раз самолет вылетел только в 9:28 (по Минску) и сейчас летит в небе над Ираном.

По той же причине незапланированную посадку в Баку совершил и рейс авиакомпании Flydubai FZ1716, летевший из Минска в Дубай.

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