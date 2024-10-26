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«В бой идут одни старики»: РФ расконсервировала для войны Т-34 и ИСУ-152

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  • 26.10.2024, 12:49
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«В бой идут одни старики»: РФ расконсервировала для войны Т-34 и ИСУ-152

Это шаг отчаяния.

Россия начала расконсервировать старые танки Т-34 40-х годов прошлого века, вероятно, для переброски их на войну против Украины.

Это шаг отчаяния, свидетельствующий об острой нехватке бронированной техники у ВС РФ. Кадры с Т-34 опубликовал OSINT-эксперт Intelschizo в соцсети Х.

На опубликованном видео засветились не только Т-34, но и танки ИС-3, а также артиллерийские установки ИСУ-152. Вся эта техника производилась в начале 40-х годов прошлого века для участия во Второй мировой войне.

Intelschizo смог определить место, где было снято видео. Это 392-й учебный центр ВС России, что в Хабаровске. Ранее там было замечено прибытие войск КНДР. Пока советский раритет находится на полигоне, однако стоит ожидать его скорого прибытия на фронт.

Оккупационная армия России несет огромные потери, в том числе, в бронетехнике. Эксперты говорят о ее остром дефиците на фронте.

Отметим, что Т-34 - это легендарный советский танк времен Второй мировой войны. Он был одним из самых массовых и успешных танков того времени. Однако он катастрофически устарел и вряд ли будет так же успешен на поле боя, как раньше. У него слабая броня, плохие огневые возможности, проблемы со связью. Помимо этого, у экипажа Т-34 значительно меньше шансов на выживание в случае огневого поражения, чем у более современных танков.

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