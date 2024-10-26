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Иллюзии изгнанника

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  • Тарас Попович, «Обозреватель»
  • 26.10.2024, 13:04
  • 4,206
Иллюзии изгнанника

Главу Кремля «прорвало».

В российской Казани завершился саммит БРИКС, в последний день которого главу Кремля «прорвало» на очередные лживые заявления, главное из которых – обвинение Запада в расширении НАТО, что якобы привело к «эскалации» в Украине. Хотя ничего нового мы здесь не увидели и не услышали, только традиционные для россиян манипуляции, шантаж и угрозы.

Договорился Путин и до того, что Украина якобы атаковала Курскую область, чтобы повлиять на выборы в США, но подчеркнул, что все в БРИКС настроены на завершение «конфликта» в Украине как можно быстрее и желательно мирными средствами. Вот такие почти «миротворческие» заявления российского диктатора на фоне самой большой и кровавой войны в центре Европы, развязанной им же.

Саммит, который прошел на днях в Казани стал еще одним поводом напомнить о себе, одновременно продемонстрировав, что Западу якобы не удалось изолировать Путина, он имеет своих «друзей», несмотря на статус изгнанника. Главная цель Кремля – демонстрация своей условной мощи и того, что страну-террориста якобы не удалось обуздать и изолировать полностью. Вспомним, что Путин не может путешествовать по миру из-за ордера на арест, который ограничивает его передвижения, а заодно и усмиряет амбиции. Именно поэтому в прошлом году российский диктатор не принял участия в саммите БРИКС-2023. Тогда ЮАР, страна-хозяйка, предупредила, что ей придется арестовать преступника за военные преступления в Украине по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом.

Так что, если зарубежные вояжи для главы Кремля теперь – табу, то приходится приглашать гостей к себе. Лидеры более 20 стран, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Иран, ОАЭ и другие, которые примкнули к БРИКС, приехали в Казань. На днях здесь прошла крупнейшая международная встреча в России за все время с момента полномасштабного вторжения в Украину. Главная цель этого собрания – показать Западу, что Москва не в изоляции. Удивил своим визитом, а может и наоборот – не удивил, генсек ООН Гутерриш. Это его первый визит в РФ с конца 2022 года.

За заявлениями о «справедливом мире» и уважении к территориальной целостности Украины все же скрывается потаенное дно, особенно учитывая то, что на Глобальный саммит мира в Швейцарии глава ООН не захотел ехать, отклонив приглашение Украины. Но в то же время с легкостью принимает приглашение от террориста под номером один и военного преступника Путина. По крайней мере странная избирательность и странная «борьба» за мир под маской «глубокой обеспокоенности». И все же ожидаемых результатов Путину так и не удалось достичь.

Принятие Казанской декларации продемонстрировало, что Россия не имеет той международной поддержки, о которой мечтают в Кремле. С помощью площадки БРИКС Кремль попытался продвинуть и свое традиционное видение войны в Украине и то, как, по мнению россиян, она может быть завершена. Но это видение не имеет ничего общего ни со справедливостью, ни с цивилизованными методами международного урегулирования. России так и не удалось насадить собственные взгляды на изменение мирового порядка и архитектуру глобальной безопасности, о чем давно мечтает Путин, одновременно разрушив в одиночку все существующие до этого принципы этой архитектуры.

Так что надежды Москвы на то, что БРИКС станет инструментом для создания антизападной и антиамериканской коалиции, а следовательно и раскола международного сообщества, в который раз не оправдались. Декларация саммита лишь подтвердила, что абсолютное большинство государств БРИКС поддерживают цели и принципы Устава ООН, несовместимые с агрессивной политикой Кремля.

По мнению дипломатов и экспертов, саммит в Казани показал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление устойчивого мира на основе уважения к международному праву и Уставу ООН.

Не удалось Путину и протянуть проект альтернативной доллару международной платежной системы БРИКС в противовес системе SWIFT, которая, по замыслу Кремля, могла бы включать единую валюту, сырьевую и зерновую биржи, а также механизм для транзакций в цифровых активах. Однако никаких конкретных решений по проекту Путина лидеры БРИКС не приняли. Всего на саммит в Казань приехали 22 из 38 приглашенных глав иностранных государств.

Так, президент Бразилии отказался от визита в последнюю минуту, сославшись на падение в ванной. Самым неприятным для Кремля стал отказ принца Саудовской Аравии приехать на саммит. Сегодня саудиты испытывают трудности в экономике, а визит в Казань еще больше осложнил бы отношения с Западом, который гарантированно может стать источником конкретной финансовой помощи через выгодные контракты. С осторожностью относятся к сотрудничеству в БРИКС и другие участники, все же выбирая и ориентируясь на западные модели сотрудничества.

Например, Бразилия и Индия тесно сотрудничают с США, Египет является ведущим получателем военной помощи от Америки, ОАЭ размещают на своей территории американские военные базы. Вряд ли эти страны готовы поставить в приоритет амбиции и иллюзии российского диктатора в противовес собственным возможностям. Казахстан вообще заявил, что не планирует присоединяться к БРИКС, а предпочитает отношения через ООН, чем, конечно, очень разозлил Кремль. Но есть между лидерами стран БРИКС и Путиным еще одно существенное отличие. Даже в условиях многих разногласий и проблем они остаются на уровне партнеров и собеседников для Запада, однако Путин – изгнанник и изгой. И такого ранга он достиг собственными усилиями и стараниями. Жить отдельно от мира сейчас – значит обречь себя на гибель.

И этой цели Путин постепенно и уверенно добивается из года в год, пытаясь переписать современную историю, вписав туда кровавыми буквами и свое имя. Вполне понятно, что демократический мир не может быть на стороне зла, а должен остановить российский террор в центре Европы, пока это зло не перекинулось на большую территорию.

Полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины стало тем маркером, который обнаружил, что гибридные угрозы уже не ограничиваются стандартным шантажом и провокациями, а становятся настоящей войной, замешанной на крови и лжи. За все эти преступления Кремль, бесспорно, ответит в зале международного суда. Но пока единственным действенным методом противостояния стране-агрессору остается мужество украинских воинов и поддержка цивилизованного мира в борьбе с террористическим государством РФ. И каждое звено в этой единой системе чрезвычайно важно.

Тарас Попович, «Обозреватель»

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