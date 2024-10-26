«Случилось зловещее для Лукашенко событие» 9 26.10.2024, 13:18

9,324

Почему диктатор спешит с «выборами»?

В новом выпуске «Новостей с Чалым» аналитик Сергей Чалый обратил внимание на странную историю с выбором даты проведения президентских «выборов».

Еще недавно из небытия вытащили бывшего председателя Центральной комиссии Беларуси Лидию Ермошину, чтобы она со ссылкой на Сталина озвучила, что лучшей датой для выборов являются март и ноябрь. Другие ставили на февраль.

Чалый считает неубедительной версию, что выборы перенесли на 26 января, чтобы снизить уличную протестную активность, так как морозы не помешали протестам 2006 и 2010 годов.

Вместо этого аналитик предлагает обратить внимание на дату, когда было утверждено решение о проведении выборов. В плане мероприятий «палаты представителей» с 22 октября и до конца месяца не было никаких заседаний, ближайшее было лишь в ноябре.

23 октября «депутаты» должны были работать в комиссиях. Днем ранее, 22 октября, прошло совместное заседание двух «палат», на котором премьер Снопков рассказывал о достижениях белорусской экономики. Логично было бы назначить дату «выборов» в тот день.

Это означает, по мнению аналитика, что «окно», когда возникла необходимость рассмотреть вопрос назначения выборов, составило «буквально считанные часы».

«Случилось какое-то нерядовое событие, которое точно нельзя объяснить ни внезапным окончанием пятилетнего цикла экономического планирования, ни отпусками и праздниками, ни холодами. Ничем!»

По словам Чалого, это событие заставило Лукашенко принять внезапное решение не только участвовать в «выборах», но и провести их максимально быстро. Еще неделю назад, на «Дожинках» в Воложине диктатор избегал прямого ответа на этот вопрос, а пропаганда раскручивала за его счет личность Крутого, возможного преемника Лукашенко.

Это событие, как считает аналитик, вряд ли связано с внутренними делами, так как внутри Беларуси сегодня ничего не происходит, и вряд ли связано с внешней политикой и экономикой, так как там процессы развиваются не так стремительно.

Что случилось

Чалый выдвигает две гипотезы. Согласно первой, причиной стало резкое ухудшение прогноза здоровья Лукашенко. Но в таком случае как раз более логичен ускоренный транзит власти, чтобы избежать «неуправляемого транзита» в случае невозможности выполнять свои обязанности.

Вторая гипотеза более зловещая — Лукашенко мог узнать о планах России по резкой эскалации ситуации не только в Украине. Эскалация эта может случиться в начале следующего года, по мнению Чалого, наиболее вероятно, что не позднее февраля.

Аналитик считает, что эскалация планируется такой, что Лукашенко не может в это время передать свою власть кому-то еще.

23 октября в Беларусь на переговоры как раз приезжал министр обороны России Андрей Белоусов, на которых утвердили замысел совместных военных учений «Запад-2025». Предыдущие учения в 2021 году закончились вторжением в Украину.

По мнению Сергея Чалого, вырисовывается тревожный сценарий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com