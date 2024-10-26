Sky News: Россия предупредила Иран за несколько часов до атаки Израиля 26.10.2024, 13:25

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Москва передала Тегерану разведданные.

Россия передала Ирану разведывательные данные. Это произошло за несколько часов до начала атаки Израиля на Иран 26 октября.

Об этом сообщает на Sky News Arabia.

Источник издания отмечает, что Россия сообщила Ирану о перемещении американских и израильских военных. По словам собеседника, Москва предоставила эту информацию из-за «сотрудничества с Ираном и снижения эскалации в регионе».

Как пишет Sky News Arabia, Иран приуменьшил последствия израильской атаки. Тегеран утверждал, что на некоторых объектах были «небольшие последствия». При этом иранские СМИ отрицали заявления Израиля об ударах по 20 точкам и об участии 100 израильских военных самолетов в атаке.

Как добавляет издание, заявления Ирана подтверждают, что израильские удары были направлены на военные базы в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран.

В субботу, 26 октября, Израиль на рассвете атаковал Иран. Как заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛе), это был ответ на ракетную атаку Тегерана в начале октября. Тогда Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет.

В сети сообщалось о взрывах в Тегеране и других городах.

ЦАХАЛ заявил, что атаковал только военные объекты в Иране, в том числе батареи ПВО и объекты по производству баллистических ракет. Израиль отмечает, что в атаке приняли участие десятки военных самолетов.

В Пентагоне заявили, что поддерживают право Израиля на самооборону, но подчеркнули, что США не допустят расширения конфликта в регионе.

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