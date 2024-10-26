Редкий случай: на железной дороге Беларуси переименовали две станции

Редкий случай: на железной дороге Беларуси переименовали две станции7
- 26.10.2024, 13:32
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Изменения произошли на участке от Мозыря до Калинковичей.
С 1 ноября Белорусская железная дорога запускает электропоезда по маршруту Минск — Калинковичи — Мозырь. И вот как раз на участке от Мозыря до Калинковичей и произошли изменения, пишет Blizko.by.
Сейчас на участке южнее Калинковичей есть такие станции (остановочные пункты) на железной дороге: Пхов на левом берегу Припяти, а на правом — собственно Мозырь в северо-западной части Мозыря и Козенки в юго-западной.
Ранее поезда южнее Калинковичей (например, до пограничной станции Словечно) последовательно проезжали Калинковичи-Южные, Пхов, Мозырь, Козенки, Михалки и далее по маршруту.
Сейчас же станции Козенки в расписании нет совсем, ее нельзя выбрать из списка при поиске расписания.
Зато видно, что сейчас в расписании дизеля Калинковичи — Словечно появилось новое название: Мозырь-Павночный. Есть оно и в списке станций.
Таким образом, бывшая станция Мозырь стала называться Мозырь-Павночный, а бывшая станция Козенки — просто Мозырь.