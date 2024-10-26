Путин назвал налеты дронов на Россию благом 4 26.10.2024, 13:39

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«Раньше было хуже».

Российский диктатор Владимир Путин отличился неожиданным заявлением о так называемой «СВО». Он заявил, что до налетов украинских дронов РФ якобы жила «гораздо хуже».

Скандальное заявление он сделал в интервью своим пропагандистам, передает «Диалог.UA».

Во время интервью «журналист» отметил, что до начала войны против Украины российские города и села не подвергались ударам и налетам беспилотников.

«Дронов не было… Да, этого не было, но была гораздо худшая ситуация», — заявил диктатор РФ.

Он уточнил, что имеет в виду под этой «гораздо худшей ситуацией». По версии диктатора, Запад якобы «указывал РФ на свое место», а страна «скатывалась в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию сырьевых придатков с потерей суверенитета».

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