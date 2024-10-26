Из колонии в Липецкой области РФ сбежали шестеро заключенных

Из колонии в Липецкой области РФ сбежали шестеро заключенных4
- 26.10.2024, 13:46
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Губернатор призвал «не поддаваться панике».
Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он призвал «не поддаваться панике», заверив, что «все оперативные службы сосредоточены на их поиске». Позднее Артамонов проинформировал, что двоих сбежавших задержали в соседней Тамбовской области. Они успели преодолеть 180 километров.
В управлении ФСИН по региону рассказали, что при обходе территории сотрудники колонии нашли подкоп, после чего пересчитали заключенных и поняли, что шестерых нет. Там уточнили, что все сбежавшие — выходцы из Средней Азии.
По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН. В настоящее время ведется поимка сбежавших заключенных. Выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки. В городе объявлен план «Перехват». Также по факту инцидента в ИК-2 назначили служебную проверку.
Близкий к силовикам телеграм-канал «112» опубликовал ориентировки на сбежавших. Это граждане Узбекистана и Таджикистана. Двое из них — Парвозбек Турабаев и Хуршилбек Ганиев — судимы за сбыт наркотиков (статья 228 УК), еще четверо отбывали сроки за изнасилование (Тургун Абдуллаев, ст. 131 УК), насильственные действия сексуального характера (Даврон Джабборов и Бахтиер Жумаев, ст. 132 УК) и педофилию (Дилшод Арслонов, часть 3 статьи 134 УК).
Для побега заключенные сделали два подкопа, пишет Baza. Один из них длиной 37 метров располагался в заброшенном цеху и вел во внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Другой находился под забором. По данным Shot, осужденные готовили побег более полугода: инструменты для подкопа они украли в мастерской еще в марте. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст.293 УК) в отношении сотрудников ИК-2, допустивших побег заключенных. В СК полагают, что надзиратели ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности. На данный момент им грозят исправительные или обязательные работы, штраф до 120 тыс. рублей либо арест на срок до трех месяцев.