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«Это было ошибкой»: в России начали намекать на окончание войны

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  • 26.10.2024, 14:01
  • 4,170
«Это было ошибкой»: в России начали намекать на окончание войны

Кремль не готов на всеобщую мобилизацию.

Война в Украине вскоре может «заморозиться» из-за того, что страна-агрессор Россия не имеет ресурсов, чтобы ее продолжать. Об этом заявил бывший украинский чиновник, а сейчас коллаборационист и предатель, который помогал России, Игорь Димитриев.

По его словам, кремлевскому диктатору Владимиру Путину придется приглушить свои желания и амбиции, ведь заморозка войны будет происходить якобы «сама по себе», пишет «Главред».

Причиной этого является исчерпание врагом ресурсов для полноценного продолжения боевых действий на территории Украины. При этом Кремль, по словам предателя, не готов объявить всеобщую мобилизацию как и общества, так и экономики.

«Эта война была ошибкой, и ее будут выводить из фокуса внимания, а впоследствии будут пытаться забыть», - добавил коллаборационист.

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