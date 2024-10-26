закрыть
26 октября 2024, суббота, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Японии показали уникальный универсал Mercedes S-Class W126

2
  • 26.10.2024, 14:08
  • 1,104
В Японии показали уникальный универсал Mercedes S-Class W126

Роскошное авто 80-х превратили в семейную машину.

В Японии существует очень нестандартный Mercedes-Benz S-Class W126. Роскошное авто 80-х превратили в представительский семейный универсал. Его фотографии опубликовали на странице ателье HWA Asteroid Wheels в Instagram.

Именно эта японская компания и выполнила тюнинг Mercedes S-Class W126. Ему удлинили крышу, убрали крышку багажника и установили заднюю дверь и фонари от младшего Mercedes E-Class W124.

Кроме того, универсал Mercedes W126 получил решетку радиатора от купе S-Class, а также обвес от AMG и новые колесные диски. Клиренс автомобиля занизили.

Салон Mercedes S-Class W126 отделан кожей и деревом. Там установили руль, приборы и кресла от AMG, а большой багажник обшили фетром. Комплектация универсала включает двухзонный климат-контроль, электропривод сидений и мощную аудиосистему.

Под капотом этого универсала установлен 5,0-литровый V8. На стандартном Mercedes 500 SE W126 этот двигатель развивал 240 л.с. В паре с мотором работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук