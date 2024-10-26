В Японии показали уникальный универсал Mercedes S-Class W126 2 26.10.2024, 14:08

1,104

Роскошное авто 80-х превратили в семейную машину.

В Японии существует очень нестандартный Mercedes-Benz S-Class W126. Роскошное авто 80-х превратили в представительский семейный универсал. Его фотографии опубликовали на странице ателье HWA Asteroid Wheels в Instagram.

Именно эта японская компания и выполнила тюнинг Mercedes S-Class W126. Ему удлинили крышу, убрали крышку багажника и установили заднюю дверь и фонари от младшего Mercedes E-Class W124.

Кроме того, универсал Mercedes W126 получил решетку радиатора от купе S-Class, а также обвес от AMG и новые колесные диски. Клиренс автомобиля занизили.

Салон Mercedes S-Class W126 отделан кожей и деревом. Там установили руль, приборы и кресла от AMG, а большой багажник обшили фетром. Комплектация универсала включает двухзонный климат-контроль, электропривод сидений и мощную аудиосистему.

Под капотом этого универсала установлен 5,0-литровый V8. На стандартном Mercedes 500 SE W126 этот двигатель развивал 240 л.с. В паре с мотором работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com