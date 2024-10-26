Путин устроил глупое шоу 1 Наталия Бутырская, «Зеркало недели»

26.10.2024, 14:15

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Но не смог решить сразу несколько проблем.

22−24 октября Владимир Путин принял в Казани саммит БРИКС. Это первая встреча в расширенном формате, в которой приняли участие четыре новых члена — Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Кремль при усиленном информационном сопровождении попытался превратить событие в путинское дипломатическое шоу, а Россию — в один из мировых геополитических полюсов, который объединяет вокруг себя «мировое большинство», создавая противовес нынешнему мировому порядку.

Стремление государств так называемого Глобального Юга, все еще не лишенных постколониальных травм, добиваться для себя, опираясь на БРИКС, справедливого места в системе глобального управления и международной финансовой системе стало заметной тенденцией последних лет. В этом году 13 новых представителей получили статус государств-партнеров, хотя, по словам Путина, желающих вступить в объединение больше тридцати. Это при том, что с начала своего создания БРИКС, по словам идейного вдохновителя этого объединения Джима О′Нила, «не служит ни одной реальной цели, кроме создания символических жестов и пафосной риторики».

В своей недавней статье для Project Syndicate он написал: «БРИКС ничего не сделала, чтобы провести значимые организационные или структурные изменения в международных учреждениях. На самом деле они сделали прямо противоположное. Благодаря развитию геополитики вокруг Украины и росту более националистических лидеров на Западе и в рамках БРИКС международные институции стали еще менее эффективными». Также Джим О'Нил скептически относится к созданию альтернативы глобальной валютной системе на основе доллара США, по крайней мере пока «Китай не будет серьезно относиться к открытию собственных счетов капитала и финансовых рынков», а два важнейших члена — Китай и Индия — не договорятся сотрудничать по общим инициативам.

Присутствие в одном объединении двух исторических соперников, чьи отношения к тому же обременены территориальными спорами, не добавляет ей слаженности. Первую за пять лет двустороннюю встречу Нарендры Моди и Си Цзиньпина на площадке БРИКС отнесут к немногим достижениям саммита. Это стало возможным благодаря заключенному накануне соглашению сторон о разведении войск вдоль линии фактического контроля (ЛАК) в восточной части Лакдакх после военных стычек 2020 года. Впрочем, нынешнее потепление не способно сблизить две страны в стратегическом измерении, связанном с их геополитической и экономической конкуренцией.

В то время как РФ, Китай, а теперь еще и Иран стараются использовать БРИКС как средство, чтобы бросить вызов международному порядку, возглавляемому Западом, Индия в последнее время заметно усиливает свое сотрудничество в сфере безопасности с США и их партнерами, продолжая собственную игру в стратегическую автономию. Нарендра Моди даже сократил свое пребывание в Казани, торопясь на встречу с немецкой делегацией, которая прибыла в Нью-Дели.

Попытка превратить БРИКС в антизападное объединение упирается во внутренние предохранители — не только Индия, но и некоторые другие государства-члены не готовы рисковать отношениями с Западом. Большая часть членов БРИКС хотели бы модернизировать нынешнюю международную систему, а не подорвать ее. Нарендра Моди подчеркнул: «Продвигая усилия БРИКС, мы должны иметь в виду, что имидж этого объединения не должен быть таким, будто мы хотим не реформировать глобальные институты, а хотим заменить их».

И хотя Путин не переставал пропагандировать новую «справедливую модель миропорядка», в Казанской декларации большинство стран поддержали более эффективное функционирование существующих институтов, от СБ ООН до МВФ и ВТО, в частности за счет расширения представленности в них развивающихся стран. Вместе с тем страны блока осуждают «односторонние средства принуждения в форме экономических санкций и вторичных санкций». Эта позиция вполне прогнозируема ввиду того, что в объединение входят как санкционированные страны, так и те, что боятся попасть под санкции в первую очередь из-за их нарушения и торговли с РФ.

Поиск альтернативных путей денежных расчетов для обхода санкций стал главной задачей РФ на протяжении председательства. Вопреки ожиданиям, страны БРИКС сейчас не создают собственную систему расчетов, альтернативную SWIFT, а также признали, что невозможно ввести единую валюту.

В декларации по результатам саммита были поддержаны применение трансграничных платежных инструментов для минимизации торговых барьеров и недискриминационного доступа, укрепление корреспондентских банковских сетей между странами БРИКС и обеспечение расчетов в нацвалютах. Но на изучение профильным министрам передали предложение Путина о создании независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear и независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re) Insurance, которая будет применяться на добровольной основе.

Путин не упускал возможности перевести все проблемы Глобального Юга на Запад, который останавливает его развитие «незаконными односторонними санкциями, откровенным протекционизмом, манипуляциями валютными и фондовыми рынками», приплетая сюда надуманные критичные угрозы для России и «конфликт в Украине». Напрасно было ожидать, что среди участников саммита как постоянного состава, так и расширенного заседания «БРИКС+/БРИКС аутрич» найдется кто-то, кто укажет Путину на настоящие причины нынешних экономических проблем и возникновения конфликтов в мире.

Требовать от РФ окончить войну против Украины и соблюдать Устав ООН — только этим было бы оправдано присутствие делегаций 35 стран, 22 из которых представлены на высшем уровне, и шести международных организаций в Казани в то время как Россия продолжает жестокую агрессию против Украины и привлекла к этому в разной форме Иран, Беларусь, а также северокорейских военных.

Эти вопросы должен затронуть прежде всего Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие на общем мероприятии с Путиным, получившим ордер Международного уголовного суда. Но он этого не сделал. Его визит в Казань — еще одно доказательство деградации системы ООН, которая не способна защитить свои фундаментальные принципы и международное право.

В Казанской декларации Украина упомянута одним пунктом: «Мы напоминаем о национальных позициях по ситуации в Украине и вокруг нее, обозначенные на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать согласно целям и принципам Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы рады отметить соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванных обеспечить мирное урегулирование конфликта через диалог и дипломатию.

Интересно, что в декларацию не вошли ссылки на бразильско-китайскую мирную инициативу, в отличие от прошлогоднего заключительного документа, где была конкретизирована «мирная миссия лидеров африканских стран и предлагаемый ею путь к миру».

Ожидалось, что после создания группы «Друзей мира» на полях ГА ООН, на саммите БРИКС будут предприняты попытки дальнейшей реализации этой инициативы. Впрочем, президент Лула да Силва в своем онлайн-выступлении не упомянул о ней, в отличие от Си Цзиньпина, который отметил, что для государств-членов жизненно важно продвигать мирную повестку дня ради общей безопасности и собрать как можно больше голосов, выступающих за мир. Он призвал поддержать три ключевых принципа: не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия, не раздувать огонь войны и стремиться к быстрой деэскалации ситуации.

Путин назвал бразильско-китайское предложение полезным. Выглядит так, что пока вождь России не готов закончить войну, Китай с его инициативами и «Друзьями мира» остается у России в загашнике « полезных инициатив».

Оценивая итоговую декларацию, МИД Украины отметило, что «попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции так называемого Глобального Юга в отношении российской агрессии против Украины потерпели еще одно фиаско». Зато саммит БРИКС показал, что «мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении гарантировать установление всеобъемлющего и постоянного мира на основе уважения к международному праву и Уставу ООН, включая принцип территориальной целостности в международно признанных границах».

Саммит БРИКС действительно стал больше показательным действом для Путина и продемонстрировал наличие разногласий как внутри, так и в рамках формирования отдельного от Запада полюса. Так, в Казань не прибыл президент Бразилии Лула да Силва, сославшись на полученную накануне травму головы, и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, который не только не приехал лично, но и воздержался от вступления страны в БРИКС, куда ее пригласили еще в прошлом году.

Раньше от вступления в объединение отказалась Аргентина, а недавно Россию разозлил Казахстан, подчеркнувший, что сейчас не рассматривает вступление в БРИКС, «потому что в нынешних условиях у ООН пока нет альтернативы». Тем временем Индия заблокировала заявку Турции на ассоциированное членство якобы из-за ее близких отношений с Пакистаном.

БРИКС действительно очень разное по составу участников и тех, кто хочет в него вступить: по политическому, экономическому, религиозному и культурному развитию. Это делает объединение более декларативным и лишенным практических результатов. Впрочем, сейчас Запад проигрывает информационную, экономическую и стратегическую борьбу за Глобальный Юг, которому РФ и КНР не только сумели оживить антиколониальные сентименты и чувство несправедливости, но и показать экономические выгоды в виде российских ресурсов и китайских торговых, экономических и инвестиционных возможностей.

И пусть на сегодняшний день часть из тех, кто потянулся к российско-китайскому полюсу, принадлежит, по определению Bloomberg, к категории «новых нейтральных» — стран, балансирующих между разными полюсами силы, стараясь урвать свои выгоды. Но российская агрессия против Украины проиллюстрировала негативную сторону этой ситуации. «Нейтральность» стала ширмой для замалчивания международных преступлений, нарушения международного права, разрушения фундамента системы международной безопасности, а также ведения кровавой торговли и бизнеса. А нынешний саммит БРИКС стал яркой иллюстрацией этой тенденции, которая набирает оборотов.

Наталия Бутырская, «Зеркало недели»

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